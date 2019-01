Afrojack neemt stokje over van Hardwell bij Breda Live, Bløf op line-up voor vrijdag

BREDA - De Zeeuwse band Bløf en deejay Afrojack zijn de eerste twee namen die de organisatie van Breda Live bekend heeft gemaakt. De elfde editie van het tweedaags festival is op 5 en 6 juli.





Deejay Afrojack neemt het stokje van zijn collega Hardwell over die een pauze heeft ingelast. Nick van de Wall, zoals de deejay in het dagelijks leven heet, sluit op zaterdag 6 juli het festival af. De Zeeuwse band Bløf brengt op vrijdagavond onder meer hun hit ‘Zoutelande’ naar Breda.

De volledige line-up wordt zaterdag 19 januari vrijgegeven. De kaartverkoop voor het festival begint op 1 februari. Op het Chasséveld in Breda is per dag plaats voor maximaal 16.000 bezoekers.