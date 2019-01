'Mathieu van der Poel kan het NK veldrijden alleen maar verliezen'

“Maar dat geldt eigenlijk altijd wel voor Mathieu”, zegt Van der Poel senior, die zelf zes keer Nederlands kampioen werd. De voorgaande vier edities gingen telkens naar Van der Poel, al is dat nog geen record. Brabander Lars Boom won het NK bijvoorbeeld zes keer achter elkaar in de periode 2007-2012. Recordhouders met negen Nederlandse titels is Hennie Stamsnijder. Wat dat betreft heeft Van der Poel nog even te gaan.

Ook dit jaar gaat het Van der Poel weer voor de wind. “Ik denk dat jaar misschien nog beter is dan het vorige jaar”, zegt Van der Poel senior. “Ik weet niet eens meer hoe veel wedstrijden hij heeft gewonnen, iets in de twintig volgens mij. Maar Mathieu ziet nog altijd genoeg uitdagingen, dat kan ik je verzekeren.”

De vraag die elke keer weer wordt gesteld is wie Van der Poel in hemelsnaam zou kunnen stoppen. “Dat kunnen genoeg renners hoor”, zegt Van der Poel senior. “Er kan in zo’n wedstrijd zoveel gebeuren. De start moet bijvoorbeeld al goed zijn, anders loop je achter de feiten aan.”

David van der Poel

David geen concurrent

De broer van Mathieu, David van der Poel, had eventueel ook een concurrent kunnen zijn dit weekend. Maar het is nog allerminst zeker dat de 26-jarige David meedoet aan het NK, zo zegt zijn vader. “David heeft heel de week ziek op bed gelegen, hij had de griep te pakken. Het gaat vandaag alweer wat beter en hij heeft wat gefietst, maar hij wacht tot het laatste moment om te kijken of hij wel of niet meedoet. Maar dit weekend zal hij zeker geen concurrent van Mathieu zijn.”

Bekijk hieronder nog een korte samenvatting van het NK van 2015 waar Van der Poel zijn eerste Nederlandse titel veroverde en waar ook Marianne Vos Nederlands kampioene werd.