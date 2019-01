Deel dit artikel:













Ireen Wüst eindigt na turbulente weken net naast het podium tijdens 'zwaarste toernooi ooit'

CALLALBO - Na een turbulente week is Ireen Wüst er niet in geslaagd om Europees kampioen allround te worden. De meervoudig Olympisch kampioene eindigde net naast het podium en werd vierde in het Italiaanse Callalbo. Wüst verloor vorige week haar beste vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom en gaf van tevoren aan ‘makkelijkere weken te hebben gehad’, maar toch wilde Wüst starten.

Geschreven door Job Willemse

In gesprek met de NOS liet Wüst gisteren weten dat het schaatsen haar zwaar tegenviel. "Ik dacht dat ik wat makkelijker de knop om kon zetten, maar dat was lastiger dan ik dacht." Na de 500 meter had Wüst de hoop al opgegeven op een nieuwe EK allroundtitel. De titel die ze al vijf keer eerder won. "Ik moet wel een beetje reëel zijn en heb natuurlijk niet echt een normale voorbereiding gehad", zo zei Wüst afgelopen zaterdag nadat ze donderdag pas was afgereisd naar Zuid-Tirol. Wüst sprak na het EK allround bij de NOS over haar 'zwaarste toernooi ooit'. "Ik ben nog nooit zo trots geweest op een vierde plaats als nu. Ik heb hier uit liefde voor Paulien gereden. Het was een mooi eerbetoon. Ik heb gedaan wat ik kon.'' Tekst gaat door onder de Instagrampost. LEES OOK: Ireen Wüst denkt tijdens EK aan overleden Paulien van Deutekom: 'Niet starten is geen optie' En ook op de andere afstanden (1500, 3000 en 5000 meter) presteerde Wüst niet naar haar kunnen. Waardoor plek vier het hoogst haalbare bleek. "Rijden met een rouwband waarop de naam van je beste maatje staat, dat hoort gewoon niet. Zoiets is echt het moeilijkste dat er bestaat.” Opgeven was voor Wüst tijdens dit EK echter geen optie. "Paulien heeft ook tot het einde toe gevochten en alles gegeven. Dat wil ik dit EK ook doen.” Landgenoot Antoinette de Jong werd uiteindelijk de Europees kampioen.