Willem Mandigers tankt zelfvertrouwen uit WK darts: 'Maar ik was niet verrast, ik weet wat ik kan'

Nederlandse darters als Raymond van Barneveld, Christian Kist en Brabander Jelle Klaasen wonnen als eens de ‘Lakeside’ en Willem Mandigers wil zich in dat rijtje voegen. "Natuurlijk, dat moet een doel zijn. Het doel is wel om me te kwalificeren voor het volgende WK en het dan nog beter te doen. Maar het is niet zo dat ik daar zo nadrukkelijk mee bezig ben. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren."

Laten liggen

Mandigers kwam op het BDO WK tot de kwartfinale, maar verloor van de Duitser Michael Unterbuchner. De darter uit Eindhoven klinkt nuchter als hem naar die wedstrijd wordt gevraagd. "Het is jammer dat ik het vooral aan het einde laat liggen. Ik kon niet meer de hoge scores gooien maar maakte het nog wel vaak goed met hoge finishes."

Willem Mandigers verloor van Michael Unterbuchner (foto: VI Images).

Ook in Engeland werd er gesproken over de ware dartsthriller in de kwartfinale. "Ja, die vonden het een hele belevenis", zegt Mandigers, die vandaag terug is gekomen in Eindhoven. "We gooiden beide goed en het publiek ging er helemaal in op, dat was wel mooi om mee te maken."

Overwinning

Nog nooit reikte Mandigers zo ver op een WK als dit jaar. Mandigers zet hiermee een stap in de goede richting. "Ik zie dit WK wel als een overwinning op mezelf", zegt hij nu. "Ik was niet echt verrast, want ik weet dat ik het kan. Het is er alleen nog niet vaak uitgekomen op het podium. Om de een of andere reden nu wel, gelukkig maar."

Mandigers tankt veel zelfvertrouwen uit dit resultaat en gaat volle goede moed binnenkort weer beginnen aan de BDO-tour. Hij zal dit jaar weer langs verschillende toernooien gaan om punten te verdienden voor de ranking. Aan de PDC denkt hij nu nog niet. "Ik heb nog geen concrete plannen, maar af en toe twijfel ik wel." Die twijfel komt er onder meer door dat Mandigers nu meer geld kwijt is aan het darten, dan dat het hem oplevert.

"De prijzenpot is hier niet zo groot als bij de PDC. Maar ook al maak ik de overstap is het nog geen garantie dat ik dan wel meer verdien." De darter uit Eindhoven geeft aan dat hij voor de PDC veel vaker zou moeten gooien en dat hij daardoor in de knoei zou kunnen komen met zijn werk. "Voor het goede zou je dan alles op het darten moeten gooien, maar dat zou een groot risico zijn."