Motorrijder Mark Tielemans als debutant bovenaan kistklassement: 'Dat is wel boven verwachting'

Zelf blijft Tielemans zeer nuchter onder de situatie. "Ik ben daar niet echt mee bezig. Ik had het wel gezien, maar het is belangrijk om rustig te blijven en mede daarom kijk er niet naar." Tielemans noemde het vooraf een droom om Dakar te rijden, maar heeft nu ook de keerzijde ontdekt van de rally. Zo zag Tielemans vrijdag een ongeluk gebeuren bij een andere motorcrosser.

Keerzijde Dakar

"Ik ben toen meteen gestopt en merkte dat hij niet bij bewustzijn was", blikt Tielemans terug. "Ik heb hem daarna gestabiliseerd en de hulpverleners meegeholpen om hem in de traumahelikopter te leggen." Meteen daarna stapte Tielemans zijn motor weer op, al was dat wel wat voorzichtiger. "Ik ben het eerste uur daarna niet meer volle bak gegaan."

Daarna moest Tielemans zelf ook nog oppassen. "Ik reed opeens in het stof en tussen de auto's, dat was toch wel gevaarlijk." Ondanks die mindere ervaring kijkt Tielemans -die door motorrijder Sjors van Heertum werd gevraagd om mee te doen aan Dakar- met een meer dan tevreden gevoel terug op de eerste rally-dagen.

"Het was echt voortreffelijk. Ik heb pas één technisch mankement met de ketting gehad. Ik heb dan weliswaar wat tijd verloren, maar gelukkig kunnen maken. De rest hebben we in het marathonbivak op kunnen lossen."