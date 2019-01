Ton van Genugten wint tóch etappe 5 Dakar Rally, na verrekenen straftijd

AREQUIPA - Het eerste succesje van team De Rooy in deze Dakar Rally is binnen. Ton van Genugten uit Eersel heeft vrijdag de vijfde etappe gewonnen. Dat werd pas zaterdagnacht duidelijk, toen alle (straf)tijden waren verrekend.

Van Genugten stopte tijdens de etappe om de truck van Janus van Kasteren, die in een greppel stond, los te trekken. Dat lukte niet, maar de tijd die Van Genugten daarmee kwijt was, heeft hij wel teruggekregen van de organisatie. Daardoor is hij in de etappe-uitslag 49 seconden sneller dan de Kamaz van Edward Nikolaev.

Derde en vierde

In het algemeen klassement staat Van Genugten nu vierde, twee minuten achter zijn teamgenoot Gerard de Rooy uit Son. Hun achterstand op de Kamaz van Nikolaev (1e) en Sotnikov (2e) is ongeveer twee uur. Op eigen kracht gaan de truckers van Team de Rooy dat niet meer goedmaken in de laatste vijf etappes. Ze moeten hopen op technische problemen of fouten bij de Kamazzen.

Voordeel is wel dat Ton van Genugten zondag als eerste mag beginnen aan de zesde etappe en dus geen last heeft van stof van de trucks voor hem.

