Opnieuw banden van auto's lek gestoken in Deurne, verdachte kan ontkomen

DEURNE - Er zijn in Deurne zaterdagavond opnieuw auto’s vernield. Volgens een buurtbewoner gaat het om zeker elf auto’s waarvan banden zijn lek gestoken. Dit gebeurde onder meer in de Roothaertstraat en de Zeilbergsestraat en in de straten Rijn, Haringvliet en Maassingel. Buurtbewoners betrapten zaterdagavond een verdachte, maar hij wist te ontkomen.

"Hij sloeg wild om zich heen", vertelt een buurtbewoner. Daarna hebben zes politieauto's in de wijk rondgereden op zoek naar de verdachte. Ook twee agenten in burger - op de fiets - zochten mee, maar de verdachte werd volgens de buurtbewoner niet meer gevonden.

Eerder deze week werden in Deurne al meerdere auto’s beschadigd. Ook toen werden banden lek gestoken. Daarbij moesten spiegels van auto’s het ontgelden. De meldingen van de vernielingen komen steeds uit de wijken Koolhof en Heiakker. Of straten daar dicht in de buurt.

Bewoners flink geschrokken

Vrijdag rond middernacht werden op de Jeker en in de Stijn Streuvelslaan in Deurne ook auto’s in brand gestoken. Die straten liggen in dezelfde wijken. Buurtbewoners gaven zaterdag aan flink geschrokken te zijn. Het idee werd geopperd om te gaan patrouilleren.

Jaren geleden was er ook al een bandenprikker actief in Deurne. Toen werden in de wijk Koolhof tientallen banden van auto's lek gestoken.