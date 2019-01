Deel dit artikel:













Wereldkampioen en nu ook Ridder: koninklijke onderscheiding voor motorcrosser Jeffrey Herlings Ridder Jeffrey Herlings.

DOETINCHEM - Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De wereldkampioen in de MXGP-klasse kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister Bruno Bruins tijdens het Motorsportgala in Doetinchem.

Geschreven door Jesse van Kalmthout