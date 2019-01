Waar een klein dorp groot in is: Vlierden haalt 'even' 80.000 euro op voor zieke Bianca

Bianca, nu 45 jaar oud, krijgt in 2017 te horen dat ze een zeer agressieve vorm van MS heeft. De ziekte tast haar zenuwstelsel aan en genezing is niet meer mogelijk. Ook is er geen behandeling meer in Nederland. "De enige mogelijkheid die ze nog heeft is een stamceltherapie in Rusland. Maar daar is 80.000 euro voor nodig", vertelt haar schoonzus Yvonne Leesberg.

'Nog één kans'

Dat geld hebben Bianca en haar man Michiel niet. Maar die stamceltherapie is wel iets dat Bianca toch graag wil proberen. "Zo'n 80 procent van de patiënten die deze behandeling doet, heeft er baat bij. Soms verbetert zelfs het leven van de patiënt iets. Dus zei Bianca: 'ik heb met die therapie nog één kans. En die kans wil ik grijpen'", vertelt Yvonne. Want doet ze die therapie niet, dan zal ze heel snel achteruit gaan.

Mensen stonden 2,5 uur in de rij om nagels te laten lakken

Om Bianca nog iets langer de tijd met haar man Michiel en drie opgroeiende kinderen te gunnen, komt er een stichting om het geld op te halen. En dan gaat het ineens hard. "We hoopten dat bedrijven wat wilden doneren, maar na een bericht op Facebook begonnen ook mensen in het dorp spontaan te doneren", vertelt Yvonne. En het blijft niet bij doneren alleen. "Mensen startten acties en hoopten dat ze daarmee nóg meer geld konden ophalen."

Lees verder onder de foto.

Bianca met haar man en kinderen. Foto: wijstoppenmsvoor.nl



Nagels lakken, bingoavond en kerstmarkt

Dus werd er voor honderden euro's aan nagels gelakt: "Mensen stonden daar 2,5 uur voor in de rij". Was er een bingoavond die 5700 euro opleverde: "We moesten er stoelen bijzetten, want we wilden niemand teleurstellen". En organiseerden de school en het kinderdagverblijf een kerstmarkt met een opbrengst van 6600 euro: "Tsja, zo is Vlierden gewoon, we doen overal aan mee." In totaal waren er in twee maanden tijd wel twintig acties.

Het dorp gunt haar die behandeling

En dat is wat opvalt: alle 1400 inwoners van het dorp zijn betrokken bij de acties voor Bianca. "Ik weet zeker dat er niemand is die nergens aan heeft mee gedaan. Het dorp gunt haar die behandeling zo. De kracht van het succes van deze actie zit 'm echt in het dorp. Daar krijg je kippenvel van", vertelt Yvonne. Vlierden is volgens haar altijd wel sterk geweest qua saamhorigheid. "Maar nu uit zich dat écht. En dat is wel heel erg bijzonder."

Soms bezwaard

Ook Bianca is geraakt door deze massale steun. "Ze heeft hier geen woorden voor. Ze is dankbaar." Maar voelt zich stiekem soms ook bezwaard. "Dan zegt ze: 'wat zeggen mensen ervan als ik mijn zoon een nieuwe fiets cadeau geef, terwijl zij allemaal geld voor me ophalen?' Maar wij als bestuur zeggen haar dan dat ze zich daar echt niet druk om moet maken", aldus Yvonne.

Zondag werd bekend dat Vlierden in totaal 82.900 euro heeft opgehaald. Het grootste gedeelte komt uit het dorp zelf, maar ook bedrijven en mensen van buiten Vlierden hebben gestort. "Als er meer geld bij komt, dan zal ook dat naar Bianca gaan", legt Yvonne uit. Over twee weken vertrekt Yvonne naar Rusland om zich klaar te maken voor de stamceltherapie.

LEES OOK: Angelique kan echt niet zonder speciale MS-pil: 'Die vermoeidheid is allesvernietigend'

Het Brabants Buske ging vorige week langs bij een van de inzamelingsacties in Vlierden. Kijk de aflevering hieronder (vanaf 5.33).