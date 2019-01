‘Als je een prijs haalt, moet je het vieren’, FC Den Bosch-selectie zal niet vroeg op bed liggen

Feest

Het eerste feestje werd logischerwijs direct na afloop al gevierd met de meegereisde supporters. "Die hebben hier jaren na toegeleefd", zegt aanvoerder Danny Verbeek na afloop. "Het is de afgelopen jaren alleen maar ellende geweest, dus dit is fantastisch voor die gasten." De aanvoerder is blij dat de prestaties van FC Den Bosch er toe leiden dat het voetbal weer gaat leven. "Dat doet me echt goed."

"We zijn ontzettend blij", zegt trainer Wil Boessen na afloop. "Dit geeft binnen het team wel wat rust, maar we moeten dit wel doortrekken. We kunnen niet meer zeggen dat we er niet voor gaan, maar we moeten niet."

LEES OOK: FC Den Bosch glansrijk naar periodetitel na vernedering van FC Dordrecht

Iets in de thee?

Na een moeizame eerste helft, knalde FC Den Bosch uit de startblokken in het tweede bedrijf. Binnen tien minuten had de Bossche ploeg al drie keer gescoord, waardoor de wedstrijd al na 55 minuten was beslist. “Na 75 minuten mocht de scheidsrechter van mij wel affluiten”, zegt aanvoerder Danny Verbeek lachend. Maar wat is er in de rust gebeurd? “Eigenlijk niet zo veel”, zegt Verbeek. “We doen één wissel, maar in principe was er na de eerste 35 minuten nog niks aan de hand. Maar toen maakten zij uit het niets de 1-1.”

Ook trainer Wil Boessen had niks speciaals gedaan in de rust. “De eerste helft was niet om aan te zien”, zegt Boessen. “We hebben gewoon aangegeven waar we Dordrecht pijn kunnen doen en dan kom je als een komeet uit de startblokken en dan is de wedstrijd gelopen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

“Als je een prijs wint, moet je het vieren", zegt Verbeek, die toch al weer vooruit kijkt, zo kort naar de wedstrijd. "Woensdag moet de focus weer vol op Oss”, doelt Verbeek op de derby met TOP Oss van aankomende vrijdag.

Jens van Son maakte na negen maanden blessureleed zondagmiddag zijn rentree. Bekijk het interview hieronder.