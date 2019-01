Deel dit artikel:













A67 bij Geldrop weer deels open na ongeluk, nog steeds grote vertraging De A67 van Venlo naar Eindhoven is helemaal dicht bij Geldrop na een botsing met diverse auto's. (Beeld: Twitter @ANWB verkeer)

GELDROP - De A67 van Venlo naar Eindhoven is maandagochtend bij Geldrop even helemaal dicht geweest na een botsing met meerdere auto's. Iets na halfacht werd één rijstrook tussen Liessel en Geldrop weer vrijgegeven. De vertraging was rond halfacht volgens de ANWB nog meer dan twee uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht liep het in de maandagochtendspits vast door een ongeluk.

Geschreven door Sandra Kagie

Op de A2 bij knooppunt Leenderheide moesten automobilisten hierdoor rekening houden met meer dan een uur vertraging. Bij Leenderheide was alleen de vluchtstrook open. Automobilisten op de A67 van Venlo naar Eindhoven konden het beste omrijden via Roermond. Dit over de A73 en A2.

De ANWB sprak voor heel Nederland over een 'zeer drukke ochtendspits door tal van ongelukken'. Rond halfacht stond er in heel Nederland al zeshonderd kilometer file. En dat was nog niet het hoogtepunt, zo verwachtte de verkeersinformatiedienst.