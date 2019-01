Dongense trucker (56) heeft niets te maken met dodelijke aanrijding geel hesje, 'nu Limburger vast'

DONGEN - De Dongense trucker die zaterdagavond werd aangehouden, omdat hij een man zou hebben doodgereden bij een blokkade door gele hesjes in Visé (België), is onschuldig. Dat meldt de politie maandagochtend. Hij is zondag vrijgelaten en geen verdachte meer.

Uit onderzoek van de politie blijkt de man niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. De Nederlandse politie heeft de man in opdracht van de onderzoekrechter in vrijheid gesteld. België had al om zijn uitlevering gevraagd. Ook de inbeslaggenomen truck is teruggegeven aan de eigenaar.

Dodelijk aanrijding

De fatale aanrijding gebeurde vrijdagavond tijdens een blokkade van de snelweg tussen Luik en Maastricht. Het slachtoffer was een 50-jarige actievoerder. Hij overleed ter plekke. De politie ging in eerste instantie uit van een ongeluk.

Later meldde het Openbaar Ministerie in België dat de chauffeur wordt verdacht van het toebrengen van 'opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.' Tijdens verhoor bleek dat de man het niet gedaan kon hebben. "Het is voor iedereen heel vervelend dat de verkeerde persoon werd aangehouden. Hij wist van niks", aldus een politiewoordvoerder.

Limburger vast

De politie heeft nu een man uit Limburg aangehouden, zo meldt de Belgische omroep VTM-Nieuws. De truck van de man uit Dongen zou identiek lijken op de truck van de man uit Limburg. Daarom is het verkeerde kenteken opgeschreven en de man uit Dongen opgepakt.