Wat brengt 2019? PSV-boegbeelden blikken vooruit in Nieuwjaarsshow en Omroep Brabant zendt die uit

PSV-directeur Toon Gerbrands praat ook mee in de Nieuwjaarsshow

EINDHOVEN - De nieuwjaarsreceptie bij PSV heeft dit jaar een verrassende vorm. In een heuse 'nieuwjaarsshow' blikt PSV maandagmiddag terug op het afgelopen jaar en vooral ook vooruit naar wat de Eindhovense voetbalclub in dit nieuwe jaar mag verwachten. Omroep Brabant zendt de talkshow met onder anderen Mark van Bommel en Luuk de Jong om 17.00 live uit op de site en app en op ons Youtube-kanaal.

Het programma wordt - in een soort Veronica Inside-achtige setting - opgenomen in het restaurantgedeelte van het Philips Stadion. Naast Mark van Bommel en Luuk de Jong zitten directeur Toon Gerbrands, technisch manager John de Jong, commercieel directeur Frans Janssen en ex-PSV'er en voetbalanalyticus Arnold Bruggink aan tafel. "En... er is nieuws voor je", belooft presentator Jeroen Toet.

PSV is de eerste Nederlandse voetbalclub die kiest voor een nieuwjaarsreceptie in de vorm van een talkshow. Omroep Brabant zendt dit programma van vijf uur tot kwart voor zes maandagmiddag uit op de site en app en 's avonds vanaf zeven uur is een 25 minuten lange samenvatting van de PSV Nieuwjaarsshow te zien op tv.

"Na vier jaar een traditionele nieuwjaarsreceptie hebben we nagedacht om iets anders te doen. Wat moderner en innovatiever", laat directeur Gerbrands weten. "We gaan er iets bijzonders van maken."

Hoofdsponsor

Tijdens de nieuwjaarsreceptie die PSV vorig jaar hield, was de officiële presentatie van de Argentijnse aanvaller Máxí Romero het hoogtepunt. Tijdens de show die dit jaar georganiseerd is, zou er nieuws naar buiten kunnen komen over de nieuwe hoofdsponsor van PSV. EnergieDirect stopt namelijk na dit voetbalseizoen als hoofdsponsor. Al verdwijnt EnergieDirect niet volledig uit beeld: het energiebedrijf krijgt na de zomer een plekje op de achterkant van het PSV-shirt.

Gerbrands liet in september - tijdens de presentatie van de jaarcijfers - al weten dat PSV de gesprekken met de nieuwe hoofdsponsor in het begin van 2019 wil afronden. "Want er moeten nieuwe shirts komen en alles moet aangepast worden."