Het regent meldingen over gedumpt afval in Brabant: teller van meldpunt tikt ruim 2000 aan

EINDHOVEN - Het regent meldingen bij het afvalmeldpunt van Omroep Brabant. De teller tikt maandag ruim tweeduizend reacties aan en loopt nog altijd op. Het is nog steeds mogelijk melding te doen: het meldpunt wordt pas in de nacht van dinsdag op woensdag gesloten.

Zaterdag 5 januari opende Omroep Brabant het zogeheten afvalmeldpunt. Brabanders kunnen daar aangeven op welke locaties in de provincie veel afval wordt gedumpt. In de week na de opening van het meldpunt kwamen al ruim zeshonderd meldingen binnen.

Dat aantal is inmiddels fors opgelopen. In totaal zijn er 673 aparte plekken gemeld bij het meldpunt. 1352 mensen bevestigen dat er op die plekken afval is gedumpt. Dat betekent dat het aantal reacties in totaal 2025 betreft, en dat aantal loopt nog steeds op.

Bekijk de kaart hier in groter formaat.

Ook afgelopen weekend werd er weer tientallen keren gereageerd op het meldpunt. Tot de recente dumpingen behoren onder meer enkele oude tv’s, een caravan, drugsafval en zelfs een siliconen seksspeeltje in de vorm van een kont.

Gemelde dumpplekken

In de gemeente waar de meeste dumpplekken zijn gemeld, zal schoonmaakbedrijf Vebego met een team experts langskomen om grondig schoon te maken. Zij zullen ook met bewoners kijken naar maatregelen om de boel in de toekomst schoon te houden.

Afvaldumpingen zijn al geruime tijd een groot probleem in Brabant. Vaak gaat het dan om drugsafval, maar veruit de meeste dumpingen zijn 'gewoon' huis-, tuin- en keukenvuilnis.