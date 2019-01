'Op- en afritten bij veerponten moeten snel veiliger', fatale ongeval op de Maas staat niet op zich

VIERLINGSBEEK - Het fatale ongeval bij de veerdienst Vierlingsbeek-Bergen waarbij zondagavond een auto in de Maas terechtkwam, staat niet op zich. Volgens deskundigen schort het vaak aan deugdelijke op- en afritten. Er zijn snel maatregelen nodig om de zogeheten opgangen voor voertuigen veiliger te maken.

‘Bestelbus glijdt het water in bij veerpont in Lith’, ‘Auto rijdt de Maas in de buurt van het veerpontje bij Megen’, en ‘Voertuig klem tussen veerpont en veerstoep’. Het is niet de eerste keer dat er een auto te water raakt in de buurt van een veerpont. Zondagavond reed een auto in de Maas bij de veerpont tussen Vierlingsbeek en Bergen in Limburg. Een vrouw kwam hierbij om het leven.

“De ramp is dat als je niet weet dat je op een veerpont afrijdt, je zeker het water in kunt glijden”, legt verkeersdeskundige Ruud Hornman uit. “De veerpont opgangen zijn vaak wat obscuur. Het is er in de avond meestal slecht verlicht; er staat geen knipperlicht, geen verkeerslicht, en ook geen rood licht. Het ligt er in het buitengebied vaak gewoon maar bij.”

Maatregelen

Er moet iets gebeuren, vindt ook Veilig Verkeer Nederland. José de Jong: "De wegbeheerder, dat kan de gemeente zijn of de provincie, moet maatregelen nemen. Overdag wijst het wel redelijk voor zich. Maar als het donker is, moet er goed gekeken worden naar verlichting. En daar waar je vanaf de kade de pont oprijdt, moet een drempel komen, zodat je echt moeite moet doen om eroverheen te gaan."

Verder kan een slagboom ook helpen, denkt De Jong. "En verhogingen langs de kade, waar je staat te wachten. Allemaal maatregelen zodat je niet makkelijk het water in kunt rijden."

Stoplichten

De schipper van de veerpont tussen Vierlingsbeek en Bergen zag zondagavond dat er een auto aan de Bergense kant van de veerpont opgang het water in gleed. Ook bij deze veerpont opgang missen stoplichten. Hornman is zelf ook gaan kijken bij de veerpont in Vierlingsbeek. “Het verbaast mij dat als de veerpont aan de ene kant open is, dat er aan de andere kant geen licht brandt”, zegt hij.

Volgens eigenaar Johan van den Boogaard van de veerdienst tussen Vierlingsbeek en Bergen speelde het slechte weer een rol bij het fatale ongeluk. “Het weer sloeg heel snel om. Het werd ineens onstuimig. Dat kan hebben gezorgd dat het zicht snel minder werd”, vertelt Van den Boogaard.

Hij legt vervolgens uit dat de weg naar de veerpont aan de Limburgse kant bij Bergen ‘vrij recht is’. Je rijdt volgens hem dus zo het water in wanneer je niet in de gaten hebt dat de weg ophoudt.

Hieronder een kort overzicht van recente ongevallen in de buurt van veerponten:

Bestelbus te water bij veerpont in Lith

In 2011 gleed begin januari een bestelbus in het water bij de veerpont in Lith. De veerpont was vertrokken, maar de bestelbus kon door de gladheid niet meer op tijd remmen. De bus reed vervolgens het water in.

Het veer kon de bus klemvaren waardoor de wagen niet verder zonk. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij.

Tractor glijdt in Cuijk vlakbij een veerpont de Maas in

Op 13 mei 2011 gleed een tractor met daarachter een giertank in de Maas. Dit gebeurde vlakbij de veerpont ter hoogte van de Maasboulevard. De bestuurder zat niet in de tractor, maar hij was wel erg geschrokken.

De tractor kwam vijftien meter verderop in het water tot stilstand. Een graafmachine heeft de tractor met de giertank vervolgens uit het water getrokken.

Auto rijdt in de Maas in de buurt van veerpont bij Megen

Twee Poolse mannen zijn in mei 2012 om het leven gekomen nadat zij met hun auto in de Maas zijn gereden. Dit gebeurde vlakbij de veerpont bij Megen. Een derde Pool overleefde het ongeluk wel.

De auto wilde met een te hoge snelheid door een flauwe bocht rijden. Ter hoogte van die bocht is de auto uiteindelijk rechtdoor gereden en in het water terecht gekomen. Volgens de politie had de automobilist niet geremd.

Auto te water bij veerpont over de Bergsche Maas naar Dussen

19 oktober 2013 kwam een 44-jarige vrouw om het leven toen een auto in de Bergsche Maas bij de Veerweg in Sprang-Capelle terechtkwam. Het ongeluk gebeurde bij de veerpont over de Bergsche Maas naar Dussen. De vrouw zat als bijrijder bij haar toen 19-jarige dochter uit Kaatsheuvel in de auto. Zij overleefde het ongeluk wel.

Hoe het ongeluk ontstond is niet bekend. Het gebeurde in het donker, dus het kan zijn dat de bestuurder niet had gezien dat de weg er ophield. Een andere mogelijkheid is dat ze dacht dat de veerboot er al lag.

Auto klem tussen veerpont en veerstoep in Megen

In maart 2014 belandde een auto in het water op de Maasbommelse Veerweg in Megen. In eerste instantie leek het erop dat het voertuig klemzat tussen de veerpont en de veerstoep, maar later bleek dat de wagen slechts met één wiel klemzat.

De bestuurder bleef ongedeerd.

‘Oorzaak fataal ongeluk Vierlingsbeek door onstuimig weer’

In Vierlingsbeek is zondagavond dus opnieuw een auto te water geraakt bij een veerpont. De schipper van het veer tussen Vierlingsbeek en Bergen zegt dat het al vaker bijna mis is gegaan op de veersteiger.

