Hond ruimt eigen poep op, Brabants Buske verrast afvalhelden met sjaal

Met piepende bandjes stopte ons rood-wit-geblokte voertuig in Best. Hond Buddy kan een speciaal trucje. Op commando ruimt de bordercollie zijn eigen poepzakjes of blikjes op.

Poep

“Bij mij in de buurt staan heel weinig vuilnisbakken. Ik moest steeds ver lopen bij het opruimen van poep”, vertelt zijn baasje, Jeroen Koch. “Buddy heeft pootjes, dus hij kan het prima zelf. Hij vindt het nog leuk ook.”



Bekijk de avonturen van het Buske in deze video en lees verder.





Zwerfvuil

Het Buske croste daarna richting Moergestel. Ook de 72-jarige Jos Meijer verdient een sjaal. Samen met 28 vrijwilligers, ruimde hij afgelopen jaar ruim 350 volle vuilniszakken aan zwerfvuil op. “Ik kan het niet hebben als er zooi op straat ligt”, verklaart Jos.

Twee mannen lopen voorbij, als Jos bezig is. De duimen gaan omhoog: ‘goed bezig’. “Kijk, daar doe ik het voor”, zegt de vrijwilligers met een stralend glimlach.







Gehandicapten

En de laatste sjaal is voor Rino en zijn helpers. In Bavel runt hij een dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke handicap: Ariba. In een opvallend karretje trekt hij door het dorp op zoek naar zwerfafval. “We doen voor de natuur! En deze jongens hebben zo een mooi karwei.”

“Mensen gooien de gekste dingen weg: van drugsafval tot fietsenframe”, lacht Rino. Een tijd terug vond hij zelfs een opblaaspop. “Die hebben we ‘Geile Bertha” genoemd”, schatert hij.

Afvalmeldpunt

Omroep Brabant is een Afvalmeldpunt gestart waar mensen de dumpplekken van afval kunnen melden. Op een interactieve kaart kun je zelf de plek invullen. Bij het meldpunt zijn al enkele honderden reacties binnengekomen.

Zelf afval melden? Vul het in op de onderstaande kaart:

Hoe gaat het in zijn werk?

• Op de plattegrond kun je aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

• Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

• Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

• Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.