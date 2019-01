Grootste schrik eraf bij Dongense chauffeur na onterechte beschuldiging doodrijden 'geel hesje'

GILZE - De grootste schrik is eraf bij de Dongense chauffeur die zondag onterecht werd beschuldigd van het doodrijden van een betoger met een ‘geel hesje’. Dat zegt directeur Mathé Holleman van HaCaS Transport, waar de 56-jarige chauffeur in dienst is.

De man heeft vandaag niet gewerkt. Het is nog onduidelijk wanneer de man weer aan de slag gaat. Het dodelijk ongeluk gebeurde vrijdagavond in de Belgsiche plaats Visé. In plaats van de Dongenaar wordt nu een trucker uit Landgraaf verdacht.

Niet in de publiciteit

De betrokken chauffeur wil zelf niet in de publiciteit, laat het bedrijf in een verklaring weten. Het nieuws over de onterechte beschuldiging was vooral een grote opluchting voor de chauffeur zelf. “Als dit echt waar zou zijn geweest, had dit hem en zijn gezin voor het leven getekend”, zegt directeur Mathé Holleman van HaCas Transport.

De directeur van het bedrijf is blij dat er snel duidelijkheid was, maar tegelijkertijd boos dat hoe zijn truck verwisseld kon worden met die van de echte dader. “Dit moet echt tot op de bodem worden uitgezocht. Want het betekent nogal wat als dit je overkomt.”

Holleman was zich rot geschrokken toen de politie zaterdag op de stoep stond om zijn vrachtwagen in beslag te nemen voor onderzoek. “Wij hadden natuurlijk ook het nieuws meegekregen dat het om een Nederlandse chauffeur zou gaan, maar daar verder niet bij nagedacht. En dan ben je er als bedrijf ineens zelf bij betrokken.”