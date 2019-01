Wie herkent brute daders die vrouw overvielen in haar woning in Hilvarenbeek? [VIDEO]

HILVARENBEEK - De politie heeft maandagavond beelden getoond van de daders van de brute woningoverval in Hilvarenbeek. Twee mannen overvielen de bewoonster waarbij een van hen haar vast bond en de ander op zoek ging naar waardevolle spullen. De vrouw vocht terug en maakte veel lawaai, waardoor de daders, zonder buit, op de vlucht sloegen. De buren vonden de vrouw vervolgens bebloed op straat.

Op bewakingsbeelden van de politie is te zien hoe drie mannen in een zilvergrijze Ford Galaxy aan komen gereden. Twee van hen stappen vervolgens uit en bellen aan bij de vrouw. Omdat zij bezoek verwachtte, deed zij de deur voor hen open waarop het tweetal het huis binnendrong. Daar valt een van hen de vrouw aan en bindt haar vast. De ander gaat ondertussen op zoek naar waardevolle spullen in het huis.

LEES OOK: 'Ze zat helemaal onder het bloed', buurtbewoners geschrokken van woningoverval Hilvarenbeek

De vrouw vecht terug en maakt daarbij veel lawaai. Wanneer zij een van de daders in zijn arm bijt, slaat het tweetal, zonder buit op de vlucht. Daarbij vergeten zij een oranje rugzak mee te nemen.

Buren vonden de vrouw toen ze naar buiten ging om hulp te zoeken. "Ik werd gebeld door haar man", vertelde een achterbuurman destijds tegen een verslaggever. "Ik ken het gezin goed." Nadat ze geslagen was, belde het slachtoffer haar man. "Hij belde mij vervolgens om te vragen of ik wilde gaan kijken. Het zag er niet goed uit, ze had een flinke hoofdwond en zat helemaal onder het bloed."

LEES OOK: Buurt in shock na brute overval op buurvrouw, 'nooit eerder was het zo stil in de straat'

Op de beelden is te zien hoe de zilvergrijze Ford Galaxy komt aangereden. Het gaat om een gestolen auto met een Belgisch kenteken: 846-APL. Die auto werd na de overval achtergelaten op een parkeerplaats aan de Parallelweg in Goirle. De politie is nog altijd op zoek naar de daders of naar mensen die iets gezien hebben. Bijvoorbeeld de oudere man die in beeld voorbij komt gefietst tijdens de overval.

Iets gezien of een tip? Bel dan naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.