Mathieu van der Poel wint duel met Wout van Aert en boekt negentiende veldritzege op rij

OTEGEM - Een dag na zijn winst op het Nederlands kampioenschap heeft Mathieu van der Poel weer een veldrit op zijn naam geschreven. De 23-jarige alleskunner op de fiets boekte in het Belgische Otegem zijn negentiende veldritzege op rij.

Regerend wereldkampioen Wout van Aert kon tot halverwege de wedstrijd goed mee met Van der Poel. Een echte strijd was in de maak, tot Van Aert een fout maakte op een hellend stuk en hij met zijn voorwiel bleef steken. Het was voor Van der Poel het moment om aan te zetten. Hij was gevlogen en Van Aert en Belgisch kampioen Toon Aerts wisten het gat niet meer te dichten.

"Het was toch een lastige race", zei Van der Poel kort na zijn zege in Otegem, waar hij de afgelopen drie jaar ook al de snelste was. "Ik voelde de cross van gisteren - en het feestje achteraf - nog wat in de benen. Maar uiteindelijk ging het toch nog best goed. Zonder het foutje van Wout hadden we misschien tot het einde samen gestreden, al had ik ook het gevoel dat ik nog een versnelling in huis had."

Foutje

Van Aert maakte een fout, maar in gesprek met de Belgische sportzender Sporza liet hij eerlijk weten dat hij zonder fout waarschijnlijk ook niet gewonnen had. "Ik was eigenlijk niet zo heel goed, maar het was leuk om nog eens met Mathieu rond te kunnen rijden tot de finale. Bij iemand anders had ik dat foutje misschien nog kunnen rechtzetten, maar Mathieu trekt dan meteen door en is gaan vliegen. Ik denk dat ik anders ook wel tweede was geworden, want ik had het gevoel dat Mathieu nog overschot had."

