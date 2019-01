Drugsdumpers Eindhoven komen in beeld tijdens uitzending van Opsporing Verzocht

De uitgebrande vrachtwagen met drugsafval in de Offenbachlaan (Foto: Rico Vogels/SQ Vision).

EINDHOVEN - Opsporing Verzocht toont dinsdagavond bewakingsbeelden van verdachten die mogelijk betrokken zijn bij de drugsdumping bij een appartementencomplex in de Offenbachlaan in Eindhoven.

Daar werden in oktober 2018 twee busjes vol chemicaliën gedumpt en in brand gestoken.

"Ik weet ook niet wat voor idioten zoiets doen", zei de Eindhovense burgemeester Jorritsma destijds. Doordat bij de brand giftig zoutzuurgas vrijkwam, moesten diverse bewoners halsoverkop hun huis uit.

Een dag eerder was in dezelfde straat al een grote bus met lekkend drugsafval achtergelaten. De verdachten op de bewakingsbeelden hebben een link met een loods in Urk, waar de bussen een aantal dagen eerder zijn gefilmd.