Gerard de Rooy opnieuw de snelste: 'Moeten hopen dat er iets met Kamaz gebeurt'

SAN JUAN DE MARCONA - Gerard de Rooy was tijdens etappe zeven de snelste, maar de trucker uit Son had nog net wat sneller kunnen zijn maar moest na een uur een sanitaire stop maken. "Ik moest echt plassen, na 100 kilometer kon ik het echt niet meer ophouden dus moesten we even stoppen."

De plaspauze had geen negatief effect op zijn tijden. De Rooy won maandag namelijk met overmacht en zit de nummer twee in het klassment, Dmitry Sotnikov, op de hielen. "Het waren vandaag mooie, maar moeilijke duinen", zegt De Rooy direct na afloop. "We hebben niet te veel geriskeerd vandaag, maar we vielen één keer bijna."

Tranen bij Paul Spierings

Ondanks dat hij de beste Brabantse motorrijder van de dag werd, waren er toch tranen na afloop bij Paul Spierings. De coureur vertelde na afloop dat zijn moeder vandaag jarig zou zijn, ware het niet dat zij in juli is overleden. "Ja, dan komt dat in een keer eruit", zegt Spierings. "Ik heb heel de dag mijn gemak kunnen houden en nu komt de ontlading eruit. Maar als het goed is, is mijn vader hier zometeen."

Bekijk hieronder de reactie van Spierings, maar ook van Edwin Straver en Sjors van Hintum. Tekst gaat verder onder de tweet.

Hulpdienst Herwin Hopmans

Het was dus een bewogen dag voor de Brabantse motorrijders. Zo ook voor Herwin Hopmans. De coureur uit Langenboom heeft tijdens deze zevende etappe verschillende motors opgeraapt en verschillende coureurs geholpen. "Ik was vandaag de hulpdienst", zegt Hopmans daar zelf over. "Voor mij was het eigenlijk verder wel een goede dag. Ik heb mijn eigen ding gedaan en met Mirjam Pol gereden, die had mij gisteren geholpen. Zij viel daarna twee keer en heb haar dus geholpen." Ook maakte Hopmans en Pol nog wat anders mee. "Er was een coureur zwaar gecrasht en dus hebben we hem ook geholpen, de hulpdiensten ingeschakeld en meegeholpen om de brancard in de helikopter te krijgen."