Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwembad Bergen op Zoom compleet verbouwd na problemen aan dak [FOTO'S]

BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom ondergaat de komende maanden een metamorfose, nadat de dakconstructie niet in orde bleek te zijn. "Het kost even tijd, maar dan hebben ze hier ook wat", klinkt het uit de mond van één van de bouwvakkers op het buitenterrein.

Geschreven door Erik Peeters

Het zwembad ging vorig jaar maart dicht. De roestvrijstalen bouten in de dakconstructie bleken toch te zijn gaan roesten. Omdat dit de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, besloot de gemeente het zwembad direct te sluiten. Ieder nadeel heeft een voordeel

In eerste instantie voor drie maanden, maar al snel bleek dat de conditie van het dak nog slechter was dan was voorzien. Daarop werd besloten om van de gelegenheid gebruik te maken en het hele zwembad compleet te vernieuwen. De ruim 3,5 miljoen euro kostende operatie gaat nog zeker een half jaar duren. Het zwembad krijgt een nieuwe uitstraling en een nieuwe glijbaan. Bijna de hele binnenruimte is inmiddels 'gestript' en al heel wat bouten zijn vervangen. "We liggen op schema", aldus projectleider Patrick Spanjersberg.

Strandbeleving

"Als je straks hier binnenloopt, lijkt het een compleet nieuw zwembad. De architect heeft bedacht dat je binnen het gevoel van de Oosterschelde krijgt door een vloer te ontwerpen die lijkt op het strand. De tachtig meter lange glijbaan krijgt snelheidsmeters en lichteffecten", legt Spanjersberg uit. Volgens de projectleider is het gebruikelijk dat bij dit soort verbouwingen vele ogen meekijken: "Mensen willen graag dat er wat moois komt. Ze zijn erg benieuwd en dat maakt het alleen maar leuker". Na de verbouwing kan het zwembad weer tientallen jaren mee. Op 19 juli moet het werk af zijn. Op 1 september gaat het zwembad open voor publiek. Projectleider Spanjersberg: "Bij deze beloven wij dat het niet meer gaat roesten".