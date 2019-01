Met je auto in het water is een grote nachtmerrie, maar wat moet je doen?

VIERLINGSBEEK - Door een ongeluk met je auto te water raken. Het is de nachtmerrie van veel bestuurders. Het gebeurt tientallen keren per jaar in Brabant. Joost van Huijkelom van stichting Auto te Water geeft cursussen hoe je veilig uit een auto te water kunt komen. "Hoe meer je oefent, hoe makkelijker je kunt reageren op het moment dat het echt gebeurt."

Afgelopen zondag kwam een vrouw uit Vierlingsbeek om het leven toen ze met haar auto in de Maas belandde. Het fatale ongeval gebeurde bij de veerdienst tussen haar woonplaats en het Limburgse Bergen. Haar echtgenoot en zoon wisten wel tijdig uit het voertuig te komen. Volgens Van Huijkelom biedt zijn cursus niet de garantie op een goede afloop, zeker niet bij zulk koud water. "Elk ongeval is anders, iedereen reageert anders, maar het kan helpen."

Paniek

Volgens de cursusleider is paniek de grootste boosdoener. "Rustig blijven is het beste advies dat ik kan geven. Juist daarbij kan zo'n training helpen. Je weet namelijk dan wat je wel en niet moet doen als je met je auto in het water ligt." Van Huijkelom beseft dat het natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan is, zeker als een inzittende gewond is.

Een belangrijke factor is ook de temperatuur van het water. "We hadden laatst defensiepersoneel dat de cursus volgde in een meer. Omdat het water slechts 4 graden was, kregen deelnemers kramp, veranderde de ademhaling of ze kregen hoofdpijn van de kou." Van Huijkelom wil hiermee aangeven dat zelfs voor goed getrainde mensen zo'n realistische cursus erg heftig is en paniek op de loer ligt. "Ze lagen maar een minuut in het koude water."

Cursus

De meeste mensen die aan de cursus van stichting Auto te Water meedoen, volgen die in een verwarmd zwembad. In Brabant gebeurt dat op zes locaties. "Cursisten oefenen eerst op het droge en nemen de stappen met ons door. Daarna gaan ze in een auto het zwembad in en moeten ze zichzelf bevrijden." Er komen tijdens de cursus verschillende scenario's voorbij. Ook het redden van mensen uit een voertuig dat in het water ligt wordt geoefend tijdens de cursus.



Kinderen

Met je kinderen op de achterbank te water raken, vraagt namelijk om een andere aanpak volgens Van Huijkelom dan wanneer je alleen of met volwassenen in de auto zit. "Het begint met zelf rustig blijven, jezelf los maken en daarna je kind los maken en dat naar de voorkant van de auto halen. Vervolgens volg je dezelfde stappen bij het verlaten van de auto via de deuropening of het raam, alleen neem je nu je kind mee."

Dat je kinderen hoogstwaarschijnlijk compleet in paniek zijn maakt het volgens de cursusleider nog belangrijker dat je als ouder rust uitstraalt. "Als je met twee kinderen in de auto zit, moet je de oudste als eerst naar buiten brengen. Die aan de auto vast laten houden en met je tweede kind uit de auto gaan en dan met z'n allen naar de kant zwemmen."

Gordels

In verschillende series en films is nog wel eens te zien dat de gordel niet los gaat na een ongeluk en dat mensen vast zitten. "Dat klopt, maar dat is wat overdreven. Tijdens de cursus gaan ze sowieso los, maar als jij druk of kracht zet op je gordel staat hij in de blokkeerstand. Daarom moet je rustig blijven zodat er geen kracht meer op staat en kun je de gordel vaak losmaken." Van Huijkelom adviseert daarom ook een veiligheidshamer met snijmes in de auto.

In Brabant is het water vaak niet heel diep volgens de cursusleider. "Je kunt als volwassene in veel gevallen gewoon staan in sloten en watertjes. Dan kan je bijvoorbeeld je kind op het dak van het voertuig zetten of zelf makkelijk naar de kant zwemmen of lopen." Van Huijkelom zegt dat het goed is als mensen gewoon een keer besproken hebben hoe te handelen als je te water raakt met je auto. Ook zonder de cursus gedaan te hebben, kan dat al enorm helpen.