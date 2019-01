Gerard de Rooy blijft derde na pittige etappe; achterstand van ruim één uur op klassementsleider

PISCO - Tijdens de rustdag leek het onbegonnen werk, maar na twee goede etappes is er toch nog een klein beetje hoop op Dakar-winst voor Gerard de Rooy. De trucker uit Son maakte vandaag weer zo’n 35 minuten goed op Nikolaev, maar het is een andere Rus die de leiding pakt.

De Rooy mocht dinsdag als eerste starten tijdens de Super Ica, ook wel koninginnenrit van Dakar genoemd. Toch was het uiteindelijk Maurik van den Heuvel die als beste uit de startblokken kwam. Van den Heuvel noteerde de snelste tijden bij de eerste twee waypoints, maar daarna kwamen er berichten naar buiten dat de trucker zou zijn omgevallen.

Dat was dus ook het geval en dat zorgde voor een groot probleem voor Van den Heuvel. Aangezien de eerste vijf trucks, waaronder De Rooy en Van den Heuvel, samen moesten starten. De overige truckers gingen pas ruim twee uur later van start.

Tijdverlies

Daardoor moest Van den Heuvel dus lang wachten op teamgenoot Ton van Genugten. Uiteindelijk liep Van den Heuvel meer dan vier uur vertraging op. In de tussentijd waren Brabanders Van Genugten (die Van den Heuvel waarschijnlijk heeft geholpen overeind te komen) en Janus van Kasteren al voorbij.

Ondertussen reed Gerard de Rooy een uitstekende achtste etappe, ware het niet dat hij uiteindelijk ook vast kwam te zitten in het zand. Gelukkig duurde dit voor Team De Rooy maar een kwartiertje en kwam de trucker uit Son met een voorlopige tweede tijd over de finish. Eduard Nikolaev, de Russische klassementsrijder voorafgaand aan deze etappe had veel pech en verloor zijn eerste positie aan teamgenoot Dmitry Sotnikov. De achterstand van De Rooy bedraagt nu nog ruim een uur op Sotnikov en 40 minuten op Nikolaev.

Uiteindelijk werd Janus van Kasteren nog vijfde van deze dag. Ton van Genugten, die bij het laatste WP nog qua tijd voor Van Kasteren reed, lijkt wat tijd te hebben verloren in het laatste stuk en zette een uiteindelijke negende tijd neer.