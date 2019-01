Gerard de Rooy over pittige duinen: ‘Het is maar goed dat ik niet te veel aan de lijn heb gedaan’

PISCO - Etappe acht van de Dakar-rally heeft weer voor meer spanning gezorgd in het klassement bij de truckers. Gerard de Rooy maakte veel tijd goed op de leider in het klassement, Eduard Nikolaev. Zelf stond De Rooy een kwartier vast. Er gebeurde genoeg tijdens een pittige achtste etappe.

Het was vandaag best pittig. We hebben nog een paar keer geluk gehad met de duinen. Twee keer op twee banden gereden, het is maar goed dat ik niet te veel aan de lijn heb gedaan”, zegt een vermoeide Gerard de Rooy net na de achtste etappe.

Misselijk

De Rooy zat met zijn team een kwartier vast in de duinen en dat lag volgens de trucker aan zichzelf. “Ik was al niet helemaal lekker en voelde me misselijk. Mijn eigen stomme fout. Daar heb ik ook een reispilletje ingenomen, maar het is gewoon balen.

De Rooy's concurrenten zijn nu nog aan het rijden. Op dit moment bedraagt de tijdwinst van de trucker uit Son op de klassementsleider zo'n 40 minuten. Daardoor staat De Rooy nog zo'n 35 minuten achter met twee etappes te gaan.