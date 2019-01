Tilburgse jongen (16) opgepakt voor gewapende straatroof aan Mascagnihof

TILBURG - De politie heeft dinsdagochtend een 16-jarige jongen uit Tilburg opgepakt die wordt verdacht van de gewapende straatroof aan het Mascagnihof op 1 januari.

Een man uit Den Haag werd die avond rond 18.30 uur op straat beroofd van zijn geld door twee jonge mannen. Het slachtoffer dacht dat hij van hen een mobiele telefoon zou kopen.

De politie stelde daarop een onderzoek in. Daarbij kwam deze verdachte in beeld. Eerder werden aan het Mascagnihof ook al straatroven gepleegd. Daarvoor hield de politie op 5 december 2018 al een andere 16-jarige Tilburger aan, deze is inmiddels wel weer op vrije voeten. De recherche onderzoekt of deze Tilburger ook betrokken is bij de straatroof van 1 januari.