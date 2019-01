Massale diefstal van plaatsnaamborden in Altena: ‘Vanmorgen stond er nog een bord, da’s nu weg'

Zijn het souvenirjagers, ordinaire dieven of zijn het snelle jongens die een handeltje op Marktplaats willen beginnen. In de nieuwe gemeente Altena verdwijnen in een rap tempo de komborden van de oude gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem. De nieuwe gemeente is de borden nog niet aan het vervangen, dus is er sprake van diefstal. Jatwerk op grote schaal!

Ook overdag wordt er 'gewoon'gejat

,“Vanmorgen was tie er nog het bord, en nou is tie weg”, zegt een passant bij het dorpje Oudendijk. Die plotseling het bord mist met daarop de dorpsnaam Oudendijk. In de hele regio Altena staan er rond de tweehonderd (oude) komborden, tientallen daarvan zijn inmiddels gestolen.





In Waardhuizen is het originele kombord ook gestolen





Betrapt: de dieven zijn gezien!

Een (anonieme) getuige heeft ’s nachts de dieven aan het werk gezien. “Het was rond één uur ’s nachts, ik kon niet slapen. Het was een jongeman en een oudere met grijs haar. Ik dacht wat lopen ze toch te slepen met die borden. Wat hebben ze daar nou aan.” Inmiddels valt het veel inwoners van Altena op dat er borden verdwenen zijn. “Ik dacht dat ze de borden aan het vervangen waren, nou niet dus.” En “Wat een onbeschoftheid.”





Foetsie, verdwenen, gestolen: komborden in Altena





Verkopen of verloten?

Een besluit over het voorstel van het CDA-Altena, om de oude borden te verloten of voor een spotprijsje te verkopen aan liefhebbers, wordt op z’n vroegst pas volgende week genomen. De nieuwe gemeente Altena hoopt dan een college van burgemeester en wethouders te hebben die zo’n besluit mogen nemen. Of er dan nog borden over zijn om te vergeven of te verkopen is nog maar de vraag.