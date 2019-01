Willem ll-fans gaan Fran Sol missen: 'Hij was lief en maakte veel goals'

Één van de teleurgestelde fans is de 9-jarige Roano. Hij kreeg het slechte nieuws op school van zijn meester te horen. "Toen dacht ik wat jammer. Zo’n goede speler die nu weggaat. Dat hij heel lief was en veel goals maakte, dát ga ik het meeste missen.”

'Een prettig iemand'

Voor Jan van den Dries, voorzitter van de supportersclub, is het nieuws van het vertrek van Sol een 'heel negatieve verrassing'. “Als speler gunnen wij Fran van alles, maar als mens was het ook een prettig iemand. En het doet altijd een beetje zeer als je afscheid moet nemen van iemand die zo aardig was.”

Dat is volgens fans ook de kracht van Fran Sol. Het is een mensenmens. “Hij deed alles voor supporters. Hij was altijd bereid om een interviewtje te doen, of om met ze op de foto te gaan. En hij heeft een grote gunfactor omdat hij 2017 teelbalkanker kreeg en daarvan snel genas. En dat hakt er ook in bij supporters.”

Op kraamvisite

Roano werd fan van Fran Sol toen de voetballer bij zijn oma in de flat kwam wonen. “Hij stond bij mij in de lift”, zegt oma Jolanda. “Toen dacht ik, potverdikkie wat een mooie jongen.” En omdat zijn oma in dezelfde flat woont, kon Roano iets bijzonders doen. Toen de voetballer een zoontje kreeg, versierde de knul de boel. Sol vond het zo leuk, dat de jongen bij hem op kraamvisite mocht komen.

Dat Sol nu vertrekt komt wel heel erg beroerd uit. Zondag speelt Willem II tegen aartsrivaal NAC Breda, en dan hadden ze de spits goed kunnen gebruiken. “Dat is heel erg jammer, want die wedstrijd moeten ze wel winnen”, vindt Roano. Van Den Dries heeft goede moed. “Die gaan we toch wel pakken”.