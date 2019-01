Tilburg is populair onder de shoppers, populairder dan Breda en Eindhoven

Shopkaart heeft gekeken op welke shopsteden het meest werd gezocht en welke winkelgebieden het best zijn bekeken. Op nummer één staat Utrecht, gevolgd door Den Haag, dan Amersfoort en op nummer 4 staat dus zomaar onze Kruikenstad. Het is de snelste stijger, namelijk ban nummer 9 naar nummer 4.

Verandering

Toegegeven, dit is misschien niet de beste graadmeter, toch kunnen we niet ontkennen dat de Tilburgse binnenstad afgelopen jaren in rap tempo is veranderd. En dat ziet ook het winkelend publiek.

Bekijk de video en lees daarna verder.









Toch is er ook wel wat kritiek van de Tilburgers. “Natuurlijk is het fijn dat alle grote ketens er zitten, maar ik mis wel een beetje de kleine lokale winkels” aldus een winkelende meneer.

Dwaalgebied

Maar daar is Marlon Maas van Stichting binnenstad management Tilburg het niet helemaal mee eens. “In het hart van het centrum zitten vaak ketens. Daar komen ook vel bezoekers op af. Maar je wilt natuurlijk ook zoveel mogelijk de authentieke lokale ondernemers in het hart houden. Maar we hebben hier juist een binnenstad met veel verschillende gebieden. Ik nodig de mensen uit eens in het dwaalgebied te gaan kijken.





Breda doet het trouwens ook niet slecht bij de shoppers. Op het lijstje staat de stad op nummer vijf. Eindhoven is de hekkensluiter van de top 10.