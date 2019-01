Gerard de Rooy reed op twee wielen: ‘Het is maar goed dat ik niet te veel aan de lijn heb gedaan’

"Het was vandaag best pittig. We hebben nog een paar keer geluk gehad met de duinen. Twee keer op twee banden gereden, het is maar goed dat ik niet te veel aan de lijn heb gedaan”, zegt een vermoeide Gerard de Rooy net na de achtste etappe.

De Rooy misselijk

De Rooy zat met zijn team een kwartier vast in de duinen en dat lag volgens de trucker aan zichzelf. “Ik was al niet helemaal lekker en voelde me misselijk. Mijn eigen stomme fout. Daar heb ik ook een reispilletje ingenomen, maar het is gewoon balen."

We spraken Gerard de Rooy later nog een keer, toen duidelijk was hoe groot de verschillen met de Kamazzen van Nikolaev en Sotnikov zijn.



Is Nikolaev bang voor De Rooy?

De Rooy zag al vroeg in de etappe dat concurrent Nikolaev achterstand opliep, omdat hij vaststond. Later zou Nikolaev de leiding in het klassement verliezen aan teamgenoot Sotnikov. Is Nikolaev nog een beetje bang voor Gerard de Rooy?



Weer pech voor Van Loon

Erik van Loon had voor de zoveelste keer deze rally, een pechdag. Voor de vierde (!) keer had hij last van een kromme jack, een hydraulische krik. Vlak na aankomst in het bivak zat Erik er even helemaal doorheen.



Van Genugten helpt Van den Heuvel

Ton van Genugten moest voor hulpdienst spelen. Maurik van den Heuvel was vlak na de neutralisatie in een gat gevallen en op z'n kant terechtgekomen. Van Genugten, die 2,5 uur later startte, trok 'm recht. Van den Heuvel kwam met een flink gehavende truck het bivak binnen rijden. En ook Van Genugten had nog de nodige problemen gehad onderweg.



Crossen over de hei

Janus van Kasteren reed tijdens etappe 8 een stuk samen met Ton van Genugten. En dat deed hem ergens aan denken: lekker crossen in een buggy over de Oirschotse hei.

