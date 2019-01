Honderden handtekening opgehaald tegen pooiers, pedo's en loverboys

EINDHOVEN - In een week tijd hebben tientallen vrijwilligers van Humanitas achthonderd handtekeningen opgehaald tegen het stopzetten van de subsidie voor het project gevaarlijke liefde. Dinsdagavond zijn die aan de gemeenteraad van Eindhoven aangeboden tijdens een hoorzitting. De vrijwilligers doen hiermee een dringend beroep op de gemeente Eindhoven om de subsidie voor het project 'gevaarlijke liefde' niet stop te zetten.

"Ze denken dat ze alles al weten, maar ze weten nog niets." Vrijwilligster Eugenie Cremers kan er met haar verstand niet bij dat de gemeente Eindhoven de subsidie voor het project wil stopzetten. "Het gaat hier over pooiers, pedofielen, loverboys, sexting, verkrachting. Allemaal zaken waar jongeren voor gewaarschuwd moeten worden."

Oude vieze man

"Een pedo is geen oude vieze man die in de bosjes staat, maar kan ook een jonge knappe vent zijn. Ook loverboys zijn bij alle scholen actief en lokken meisjes met de belofte dat ze een gratis telefoon krijgen als ze even meekomen." Eugenie is ervan overtuigd dat voorlichting op scholen hard nodig is. De gemeenten Helmond en Den Bosch gaan er wel mee door. En juist Eindhoven, waar het probleem het grootst is, wil er mee stoppen. Volgende week neemt de gemeenteraad een definitief besluit over al dan niet doorgaan met 'gevaarlijke liefde'.