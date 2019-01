Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay na sekspoppenrel: 'Ik ga in hoger beroep'

DEN BOSCH - Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay vanwege de ‘sekspoppenrel’. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdagochtend bekendgemaakt. Vlemmix opperde een jaar geleden het idee om een levensgrote sekspop van Paay te laten maken.

In november werd al besloten dat Paay recht heeft op een schadevergoeding. Woensdag om elf uur heeft de rechtbank bekendgemaakt dat het om 2000 euro gaat. De rechter noemde het idee over de sekspop ‘beledigend en onnodig kwetsen’. Vlemmix zocht met zijn sekspoppen de media op en dat is volgens de rechtbank ‘misbruik maken van de kwetsbare situatie van Paay’.

Vlemmix zelf gaf eerder al aan bij een bedrag van 500 euro of hoger in beroep te gaan. "Ik ben teleurgesteld in de uitspraak. En ik ga zeker in hoger beroep. Ik vind niet dat ik de goede naam van Patricia Paay geschaad heb. Het liefst had ik vandaag een punt achter de zaak gezet", laat Vlemmix aan Omroep Brabant weten.

'Veroordeeld voor een fantasie'

De ondernemer vermoedde eerder op de dag dat het bedrag heel laag of juist heel hoog zou worden. Dat liet hij weten aan Omroep Brabant in het radioprogramma Wakker!. "Het kan een lage of een hoge straf zijn. 500 euro of juist 15.000 euro. Ik hoop dat het heel laag zal zijn, omdat ik de poppen uiteindelijk niet gemaakt heb. Ik zou volgens mij de eerste zijn die voor een fantasie veroordeeld wordt."

LEES OOK: Sekspoppenrel: Johan Vlemmix moet Patricia Paay schadevergoeding betalen

Reisje naar Parijs

De ondernemer snapt de ophef over zijn sekspoppen niet. "Ik vond het een leuk ideetje, maar dat kan in verkeerde aarde vallen. Ik heb mijn excuses aangeboden en haar een bosje bloemen aangeboden. Ik heb haar zelfs een reisje naar Parijs aangeboden. Maar dat wilde ze allemaal niet", vertelt hij.

Ook tijdens de vorige zitting bood hij zijn excuses aan, maar Paay gaf aan dat het te laat was voor een spijtbetuiging. Vlemmix deed op zijn beurt aangifte tegen Paay wegens smaad. "Ze noemde me een idioot en een gestoorde. Je moet het niet persoonlijk op de man spelen."

Maar alle heisa rondom de rechtszaak gaat Vlemmix niet in de koude kleren zitten. "Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen. Het speelt nu al zo lang. Steeds blijf ik maar denken: waarom allemaal? En waarom wordt het justitiële apparaat hiervoor gebruikt? Het ergste is nog dat die pop er nooit is geweest."

'Geen geld'

Vlemmix denkt dan ook dat Paay uit is op geld. Aanvankelijk eiste ze 30.000 euro, wat ze tijdens de zitting nog naar beneden bijstelde naar 15.000 euro. "Volgens mij heeft ze helemaal geen geld. Anders kwam ze niet bij mij aankloppen. Ik kan die schadevergoeding best betalen, maar het gaat om het principe. Als ik meer dan 500 euro moet betalen, ga ik sowieso in hoger beroep. Desnoods tot aan het Hof van Europa", zegt hij in Wakker!.