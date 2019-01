Inwoners en gemeente bakkeleien over aanlegsteiger voor cruiseschepen in Willemstad

WILLEMSTAD - De gemeente Moerdijk ziet het wel zitten, een aanlegsteiger speciaal voor riviercruiseschepen in het pittoreske Willemstad. Maar inwoners, verenigd in burgerinitiatief 'Zicht op de overkant', vinden dat een heel slecht idee.

Marjolein de Wit van het burgerinitiatief vertelt in de ochtendshow Wakker! aan Omroep Brabant waar zij moeite mee hebben. Aan de ene kant zijn ze bang dat de vele opvarenden van de schepen overlast gaan veroorzaken in Willemstad. Aan de andere kant zijn ze juist bang dat de toeristen de vestingstad links laten liggen.

"We zijn niet tegen toeristen, we ontvangen ze met open armen, maar dit gaat over iets anders. Dit gaat om het project Waterpoort, dat toerisme langs de waterrand wil stimuleren. De toeristen moeten straks binnenkomen in Willemstad en van daaruit gaan ze dan excursies doen naar Bergen op Zoom, Oudenbosch, Tholen en andere plaatsen in de omgeving. En dat willen we niet. We willen niet als poort dienen voor dat hele gebeuren. We zijn best bereid toeristen te ontvangen, maar dit gaat veel te ver."

Visie

Het plan gaat dus van tafel als het aan de actiegroep ligt. "En daarin zijn we niet de enigen", vertelt De Wit. "We krijgen veel reacties, onder andere op Facebook."

Marjolein en haar medestanders willen de gemeente een alternatief bieden, maar dat plan is nog in de maak. "Wat we missen is een groter kader, waar willen we naartoe met het toerisme in Willemstad? Daar gaan we een visie op maken voor het gemeentebestuur. En dan hopen we dat de gemeente daarop reageert en niet op de eerste de beste ondernemer die iets wil in Willemstad."