Poolen tijdens de wiskundeles: zo maakt docent Erik zijn vak én les leuker Docent Erik van Haren geeft wiskunde- én poolles tegelijkertijd.

BOXMEER - Heel veel tieners hebben een hekel aan wiskunde en pool spelen is ook niet echt de coolste hobby als je in de brugklas zit. Toch is de combinatie van de twee de perfecte manier om de wiskundeles leuker te maken, weet wiskundeleraar Erik van Haren van het Elzendaalcollege in Boxmeer.

Geschreven door Rebecca Seunis

Het ministerie en de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) waren op zoek naar iemand die het lesmateriaal voor ‘smartpool’ wilde schrijven. Erik van Haren bleek de perfecte persoon om deze lesmethode te ontwikkelen waarbij pool en wiskunde gecombineerd worden. Hij speelde vroeger namelijk op hoog niveau pool én is wiskundedocent. Want bij een potje pool komt zeker wiskunde kijken. “Dan denk je aan meetkunde, hoeken, spiegelen. Daar heb ik materiaal bij verzonnen en gezocht”, legt hij uit. Dat is leuker voor de kinderen dan de hele les lang formules oplossen boven een boek. Beter poolen

Maar, de leerlingen moeten niet alleen goed worden in wiskunde door de bijzondere lesmethode. “Ik vind het jammer als ze alleen met wiskunde bezig zijn en niet met poolen.” Dus maakt de docent ook tijd vrij voor de positie van de keu, het stoten en de spelregels. “Het doel is óók dat ze misschien beter gaan poolen.”