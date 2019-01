Burgemeester Buijs van Oss beste lokale bestuurder, optreden na ongeluk met Stint maakte indruk

OSS - Wobine Buijs, burgemeester van Oss, mag zichzelf de beste lokale bestuurder van het land noemen. Ze krijgt donderdagmiddag de eervolle titel vanwege haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss. "Hoe ze er was voor de nabestaanden, de school, de kinderopvang en de hulpverleners, oogstte veel bewondering", zeggen de andere bestuurders en ambtenaren die op haar stemden.

Daarnaast roemen de bestuurders en ambtenaren haar strijd tegen de ondermijning. "Ze heeft een lijn getrokken en deze lijn consequent gehanteerd."

Voormalig Tilburgs gemeenteraadslid Joris Bengevoord werd uitgeroepen tot beste bestuurder van een kleine gemeente. Bengevoord is sinds april 2017 burgemeester van zijn geboortedorp Winterswijk. Met zijn 32 jaar was hij destijds de jongste burgemeester van Nederland. Eerder was hij fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Tilburg. Hij had lange tijd een relatie met acteur Arijan van Bavel.

Onderzoeksbureau Necker van Naem benaderde voor deze verkiezing alle lokale bestuurders en politici in Nederland met de vraag collega’s te nomineren. Dat leverde een kleine duizend nominaties op. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de bijeenkomst Kompas 2019 in Theater Het Speelhuis in Helmond. Het was de tiende keer dat de verkiezing Beste Lokale Bestuurder werd georganiseerd door het vaktijdschrift Binnenlands Bestuur.

Twee jaar geleden ging de titel ook al naar een Brabander. Toen werd Commissaris van de Koning Wim van de Donk uitgeroepen tot de allerbeste lokale bestuurder.

Eigenlijk zou de prijs voor Buijs, volgens het Brabants Dagblad, pas donderdagmiddag bekend worden gemaakt. Maar het nieuws lekte donderdagochtend al uit, omdat tweehonderd mensen die op de Oss burgemeester stemden al een mail kregen met de uitslag van de verkiezing.