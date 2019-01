Dieseldieven lopen tegen de lamp na tankbeurt in Tilburg

TILBURG - De politie heeft dinsdagavond in Tilburg twee dieseldieven aangehouden. De verdachten, twee Tilburgers (18 en 19) hadden bij het AVIA- pompstation aan de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg getankt zonder te betalen.

Een alerte getuige zag hoe het tweetal rond halfnegen hun BMW vol tankte. De mannen gingen ervandoor zonder af te rekenen. Er werd voor bijna 64 euro diesel getankt. Ze hadden de kentekenplaat op de achterkant van de auto afgedekt. Op de voorkant zat een gestolen kentekenplaat.

Stopteken

De getuige belde de politie. Gewaarschuwde agenten zagen de auto op de Heikantlaan rijden en gaven een stopteken. Er zaten vier mensen in. Het signalement van een van de inzittenden kwam overeen met dat van de man die de auto vol getankt had. Hij is samen met de bestuurder aangehouden voor diefstal.

De 18-jarige Tilburger bleek ook een contactverbod dat de rechter had opgelegd te hebben geschonden. Hij mochten geen contact hebben met andere inzittenden van de auto en was verplicht om tussen 22.00 en 07.00 uur thuis te zijn. Ook een 17-jarige Tilburger passagier heeft een contactverbod geschonden.