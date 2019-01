Deel dit artikel:













Gerard de Rooy moet hopen op wonder tijdens laatste etappe, ruw einde aan Dakar voor Mark Tielemans Gerard de Rooy (foto: Willy Weyens).

PISCO - Ook tijdens etappe negen is het Gerard de Rooy niet gelukt om te stijgen in het klassement. De trucker uit Son bezet nu, met nog één etappe te gaan, de derde plaats in het klassement met meer dan een uur achterstand op de leider in het klassement. Er zal een wonder moeten gebeuren, wil De Rooy als winnaar uit de strijd komen.

Geschreven door Job Willemse

Het was een weinig enerverende etappe, dit keer. De Russische leiders namen logischerwijs geen risico en maakte geen opzichtige fouten. Gerard de Rooy verloor onderweg wel wat tijd en zag de achterstand op de nummer twee in het klassement, Eduard Nikolaev, uiteindelijk oplopen naar 31 minuten na de negende etappe. Tekst gaat verder onder de tweet. Matige prestaties Team De Rooy

Daarmee is de achterstand van De Rooy er niet minder op geworden. Zo staat hij nog altijd dik één uur en tien minuten achter op Dmitry Sotnikov en ook Nikolaev is verder uit zicht geraakt. Ook teamgenoten Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel hadden niet hun dag, zij liepen de gehele etappe zo’n halfuur achter. Bij de auto’s had Erik van Loon eindelijk weer eens een goede dag. De coureur uit Eersel was dinsdag nog ‘naar de klote’, maar zorgde er vandaag voor dat hij een goede etappe reed. Van Loon wil nog graag een top tien-klassering bereiken, maar ook vandaag lukte hem dat niet. Hij eindigde op plek 38. Bij de motorcoureurs was opnieuw Paul Spierings de beste Brabander. Hij werd 22ste van deze dag. Hij werd gevolgd door Edwin Straver en Mark Tielemans die respectievelijk 37ste en 38ste werden. Sjors van Heertum (52) en Marcel Snijders (74) maken het lijstje met Brabanders compleet. Tekst gaat door onder de tweet. Trieste aftocht Tielemans

Ondanks dat Tielemans 37ste was, is er toch op tragische wijze een einde gekomen aan zijn Dakar-rally. De debutant viel tijdens de negende etappe. Na afloop bleek dat hij vier ribben heeft gebroken en vocht tussen zijn long en ribben heeft opgelopen. Tielemans is per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis in Lima. Dit betekent een ruw einde van de rally voor de de nummer één van het kistklassement.