Gerard de Rooy heeft geen vertrouwen meer in Dakar-winst: 'We moeten blij zijn met plek drie'

PISCO - Gerard de Rooy had nog een kleine kans om Dakar te winnen, maar die kansen zijn nu gedaald tot het nulpunt. De trucker uit Son moet in de laatste etappe meer dan een uur goed maken op Eduard Nikolaev, maar De Rooy heeft daar zelf een hard hoofd in. "Dat gaat niet meer gebeuren."

Oververhitte motor

De Rooy ging tot de helft van de negende etappe goed, zo zegt hij zelf na afloop. "Maar daarna hadden we geen vermogen meer doordat de motor zo'n 115 graden was, dat is veel te heet. Je kunt het wel vervangen, maar dat zou nog meer tijd hebben gekost." Daardoor verloor De Rooy vandaag tijd t.o.v. Eduard Nikolaev en daardoor lijkt de laatste etappe in de Dakar-rally slechts een formaliteit.

Zelf is De Rooy daar duidelijk over. Hij heeft geen vertrouwen meer in een Dakar-winst. "Dat gaat niet meer gebeuren. We moeten nu blij zijn met de derde plek en kijken hoe de andere het er morgen van af brengen. Maar Federico Villagra en Ton van Genugten hadden vandaag ook problemen, dus dit is geen top dag."

De Rooy moest zelf direct na de etappe 'even afkoelen' en was niet beschikbaar voor een interview. "Dat heb je wel eens", zegt de trucker nu ruim een uur na de etappe. "Ik had even genoeg, geen zin."

Maurik van den Heuvel werd zesde, tijdens een opnieuw pittige etappe, zo ervoer hij zelf. "Het was warm, benauwd. Ik heb wel genoeg zand gehad nu. Het begint zo echt een sloperij te worden. Het is maar goed dat de organisatie dit niet voor veertien dagen had." Van den Heuvel had af en toe moeite met de duinen. "Navigeren was moeilijk, want het waren linke duinen. Op een gegeven moment waren we ook op een plek waar je geen vlakte meer zag door het zonlicht, ik weet niet waar we toen heenreden."