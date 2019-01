Apetrots op Tiësto: 'Vijftig, dat geloof je zelf toch niet'

"Het is een heel gewone, aardige gast. Vroeger heb ik hem weleens 25 gulden geleend. Die moet ik trouwens nog terugkrijgen. Volgens mij kan hij het tegenwoordig wel missen", klinkt het lachend uit de mond van een leeftijdgenoot van Tijs. Maar de oud-buurtgenoot koestert geen wrok. "Welnee, gefeliciteerd Tijs!"

Gulle gever

In buurtcentrum De Nieuwe Meidoorn zit een groepje wijkbewoners aan de koffie. Als de naam Tiësto valt, veren ze meteen op. "We hadden het net over hem. Hij wordt vijftig, geweldig toch. Kijk hier in de hal hangt een cheque van 15.000 euro die we van hem hebben gekregen", zegt oud-vrijwilligster Jeanette Janssen (63).

Het geld is bedoeld voor jeugdactiviteiten in de wijk. Jeanette: "Hier wordt met respect over Tijs gesproken. Ik bedoel Tiësto, een wereldster en die komt hier gewoon uit Tuinzigt, een achterstandswijk in Breda. Ik ben hartstikke trots op hem en ook trots op Tuinzigt natuurlijk."

Bij het winkelcentrum in de wijk parkeert ondertussen een jonge vrouw haar scooter. Of ze weet wie er Abraham ziet. "Tiësto toch? Ik heb het gelezen. Je ziet het niet aan hem af. Waarschijnlijk is het de muziek die hem jong houdt. Zelf ben ik er niet zo van. Geef mij maar Nederlandstalig. Maar toch van harte Tijs, vanuit je oude buurtje in Breda."

Discipline

Voor het geheim van Tiësto's eeuwige jeugd gaan we langs bij de DJ-school in Breda. Directeur Dave Hipke vertelt: "Vijftig is maar een getal, het zijn gelukkig geen beats per minute. Wat Tijs heel goed doet, is op tijd zijn rust nemen. Hij zorgt goed voor zichzelf en hij kan daarom nog jaren mee. Gelukkig zit er geen uiterste houdbaarheidsdatum aan dj's. Zeker niet bij deze legende in de muziekindustrie."

Dave Hipke van de DJ school in Breda (Foto: Erik Peeters)

"Vijftig is toch het nieuwe dertig? Of was het nou veertig?", Jeanette in het wijkcentrum is er nog over uit. Laten wij het er maar op houden dat de duvel oud is. Tiësto, ouwe reus of jonge god, van harte!