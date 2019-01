Twee rijstroken dicht na ongeluk op A58 bij Bergen op Zoom, bijna uur vertraging

BERGEN OP ZOOM - Verkeer van Roosendaal naar Bergen op Zoom moet woensdag tijdens de avondspits rekening houden met bijna een uur vertraging. Door een ongeluk zijn tussen knooppunt De Stok en Bergen op Zoom-Centrum twee rijstroken afgesloten.





Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Tenminste één ambulance is ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Op de A58 staat file.

Meer informatie volgt.