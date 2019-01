Glenn Coldenhoff ligt na zware crash vaak wakker van de pijn, maar wil zo snel mogelijk weer crossen

HEESCH - Glenn Coldenhoff maakte een maand geleden op het circuit van Lommel een sprong met zijn crossmotor zoals hij er zoveel maakt in het seizoen. Maar deze keer gng de motorcrosser uit Heesch heel hard onderuit. Het leverde hem een polsfractuur en een drietal gecomprimeerde ruggenwervels op. Pijn heeft hij nog altijd, maar voorzichtig denkt Coldenhoff wel aan een rentree.

Vorige week moest Coldenhoff terug naar de dokter, hij kreeg groen licht om met de fysio aan de slag te gaan. "Ik ben nu elke dag aan het zwemmen en binnen aan het fietsen."

De pols van Coldenhoff was nog redelijk stijf, logisch na vier weken gips. Met zijn rug gaat het goed. "Ja, eigenlijk wel. Ik word 's nachts nog wel vaak wakker. Iedere nacht rond vier à vijf uur word ik dan wakker van de pijn. Maar overdag heb ik geen problemen met mijn rug. Al met al mag ik niet klagen met hoe het nu gaat. Het begin van het herstel was een drama, maar de laatste weken gaat het goed."

'Veel geluk gehad'

Coldenhoff heeft zijn crash nog twee of drie keer bekeken. "Maar ik weet natuurlijk ook wel wat er gebeurd is. Ik ben niet buiten bewustzijn geweest, dus ik kan me alles nog goed herinneren. Ik had een vrij hoge snelheid en sprong eigenlijk naar beneden, een gat in. Daardoor was de klap nog harder. Ik heb echt geluk gehad."

De coureur stapte uiteindelijk het ziekenhuis uit zonder te weten waar hij aan toe was. "Ik ben ook van het ene naar het andere ziekenhuis gegaan. Maar je weet eigenlijk nooit hoe snel of hoe langzaam het herstel gaat. Ik had toen dan ook geen idee hoe lang ik zou moeten revalideren."

Terug naar de dokter hoeft Coldenhoff nu niet meer, maar een tijdsplan ligt er niet. "Ik hoef niet meer op controle te komen. Ik moet met mijn rug zelf aanvoelen wanneer ik weer op de motor kan zitten. We bekijken het nu eigenlijk week per week. Als ik het inschat hoop ik eigenlijk over vier of vijf weken weer voorzichtig te kunnen rijden."

Risico

Coldenhoff weet dat het een zware crash was en dat hij geluk heeft gehad. Toch denkt hij geen seconde aan stoppen. "Het hoort bij de sport. Het is een risico dat je neemt. Ik train zo veel mogelijk om zo fit mogelijk te zijn, maar soms gebeuren dit soort dingen. Je zoekt de limiet ook op, anders kun je niet mee in de klasse waar ik actief in ben."