Gewapende overval op Etos in Eindhoven, dader op de vlucht Etos aan de Tarwelaan in Eindhoven overvallen (foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - De Etos aan de Tarwelaan in Eindhoven is woensdagmiddag rond vijf uur overvallen. Een man bedreigde het personeel met een mes en ging er met een nog onbekende buit vandoor. De dader is op de vlucht.

Geschreven door Linda Bak

De politie doet onderzoek in de winkel. Er worden sporen veilig gesteld en de agenten praten met het personeel en de getuigen. Groen regenpak

De dader is een blanke man van ongeveer 1,78 meter lang. Hij draagt een groen regenpak. De politie roept omwonenden op zich te melden wanneer ze de dader zien. Meerdere overvallen

