Samen zwerfafval opruimen: 'Het is nu even netjes, maar vanavond is het alweer een grote puinzooi'

TILBURG - EINDHOVEN - Ruim 2200 meldingen kwamen er binnen op het Meldpunt Afvaldumpingen. Omroep Brabant ging woensdag samen met schoonmaakbedrijf Vebego op een aantal plekken helpen opruimen.

47 mensen meldden één punt aan Bijsterveldlaan in de Tilburgse wijk Reeshof als afvaldumpplek. Het blijkt te gaan om een textiel- en glascontainer waar volgens omwonenden elke dag rotzooi ligt. Dat leidt tot de nodige frustratie.

"Het is nu even opgeruimd, maar het is een momentopname", zegt een buurtbewoner. "Vanavond zullen de eerste vuilniszakken er waarschijnlijk alweer liggen." De meesten uit de omgeving denken er zo over. "Het is een grote puinzooi", zegt een andere bewoner. "Ik loop hier vier of vijf keer langs en elke keer ligt er rotzooi."

Dumpingen

Hoewel de dumpingen tot veel frustraties leiden, zijn veel mensen zich toch niet goed bewust van de gevolgen van de afvaldumpingen, zegt Ronald Kusters van het schoonmaakbedrijf: "Het brengt ontzettend veel kosten met zich mee. Veel mensen staan daar niet bij stil."

Het opruimen kost gemeenten jaarlijks vele tonnen. "Alleen al de stortkosten zijn per gemeente zo'n twee ton. Daarnaast raken er dieren in verstrikt: egels en vogels."

Probleem onderschatten

Kusters: "Mensen onderschatten het probleem. Ze moeten beseffen dat het ons allemaal raakt in de portemonnee." Volgens Kusters is betere voorlichting een belangrijke oplossing: "Op school moet je hier aandacht voor hebben. Daar langsgaan met mensen van het afvalteam. Daardoor zullen kinderen bewuster met afval omgaan. En zij kunnen zo ook weer hun ouders opvoeden."

Het probleem mag wat Kusters betreft ook hoger op de lijst komen bij de politie: "Veel burgers vinden het een belangrijk probleem, maar in de handhaving zie ik dat nog niet terug. Zij hebben andere prioriteiten."