Afvalprobleem in Brabant is enorm: ruim 2200 meldingen in 10 dagen bij meldpunt van Omroep Brabant

Caravan, gemeld in Eindhoven

Stapels bijgeplaatste vuilniszakken in Tilburg.

EINDHOVEN - Brabant heeft een groot afvalprobleem. Die conclusie kan getrokken worden op basis van het Meldpunt Afvaldumpingen dat Omroep Brabant begin januari lanceerde. In tien dagen tijd zijn er 2247 meldingen gemaakt van gedumpt afval op ruim 700 verschillende plekken.

Enkele opmerkelijke uitkomsten:

De meeste meldingen kwamen binnen uit Tilburg, 290 mensen reageerden hier verdeeld over 96 plekken.

Eindhoven volgt op gepaste afstand, daar werden 222 meldingen gedaan, verspreid over 101 plekken.

Een andere negatieve uitschieter is Oosterhout, waar maar liefst 109 meldingen werden doorgegeven.

Dat is ongeveer twee keer zoveel als in Den Bosch (51) en Breda (77).

Helmond komt er van de grote steden met afstand het beste vanaf. Daar werd slechts 17 keer gemeld.

Overlast in buitengebied

Veel meldingen kwamen er ook uit het buitengebied. Zo werden in het bosgebied rond Bergen op Zoom liefst 32 plekken aangewezen als dumplocatie. Ook in het gebied tussen Oosterhout en Geertruidenberg werd veel afval gevonden. 14 verschillende punten werden hier doorgegeven.

Opvallend is dat veruit het grootste deel van de meldingen gewoon huis-, tuin- en keukenafval betreft, en geen drugsafval. In de steden wordt de meeste overlast volgens melders veroorzaakt door illegale bijplaatsingen bij afvalcontainers. In het buitengebied wordt weer relatief veel bouwafval en grofvuil gedumpt.

Reeshof

Twee plekken moeten de 'eer' delen als het gaat om de meest gemelde dumplocatie. Opvallend genoeg liggen beide locaties in de Tilburgse wijk Reeshof:

Het gaat om een inzamelpunt van glas en textiel tussen de Bijsterveldlaan en de Liesveldstraat. 47 mensen gaven aan dat hier afval wordt gedumpt, het gaat dan vooral om het bijplaatsen van grofvuil en restafval.

De andere plek is een inzamelpunt op de Reeshofweg, ook hier gaat het om illegale bijplaatsingen.

Vragen

Bij de Gedeputeerde Staten zijn inmiddels vragen ingediend door D66 naar aanleiding van het meldpunt. De partij wil onder andere weten waarom de aangekondigde bewustwordingscampagne 'Een dumper is een stumper' zo lang op zich laat wachten.