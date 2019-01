'Volendam van Brabant', 73 bands voor al uw bruiloften en partijen telde het muziekdorp Zeeland

De tentoonstelling over Zeeland muziekdorp is druk bezocht

ZEELAND - Misschien geen grote namen als BZN en The Cats, maar wel 73 bands in de jaren zestig en zeventig. Het dorp Zeeland wordt wel het Volendam van Brabant genoemd. Apetrots zijn ze op al dat talent. De Heemkundekring besloot er een tentoonstelling aan te wijden met de naam 'Muziek smeedt een band'. Het is een groot succes. Bij de opening was het gebouw met vierhonderd bezoekers bijna te klein.

"We speelden al lang met het idee om een tentoonstelling over de roemrijke muziekhistorie van Zeeland te maken, maar wisten niet of er genoeg materiaal voor handen was." Zegt Chris van Hout van de Heemkundekring. Zelf was hij een van de muzikanten van de Schamizera's, een bandje dat vooral speelde op bruiloften en partijen.

"We begonnen met materiaal van zo'n twintig bands maar kwamen uiteindelijk uit op 73 bands." Zegt van Hout. Er is veel fotomateriaal gevonden, dat allemaal te zien is op de tentoonstelling.

Herinneringen

De tentoonstelling heeft een hoog 'herinnert u zich deze nog'-gehalte. Veel mensen kijken of het bandje erbij zit dat op hun bruiloft heeft gespeeld. "Je kan merken dat er heel veel talent zat in Zeeland. Schitterend om dat te zien. Zeeland was altijd al een muziekdorp", zegt een bezoeker.

Volgens Chris van Hout was Zeeland vroeger een heel gesloten dorp. Het uitgaansleven met grote discotheken als De Morgenzon en de muziekscene hebben daar verandering in gebracht. De tentoonstelling over het 'Volendam van Brabant' is alleen nog volgende week woensdagmiddag te zien.