D'n Dakar van Ronald en Twan: wordt het nog spannend op de laatste Dakar-dag?

Een formaliteit, of niet?

Traditioneel is de laatste Dakar-etappe een formaliteit, net als bij de ASO. Maar dit jaar is dat anders. De etappe is weliswaar maar 112 kilometer lang, met start en finish in het bivak, maar de duinen bij Pisco zijn verraderlijk. Dus kijk er niet raar van op als er nog tijdverschillen gaan ontstaan op de laatste dag.

ZIE OOK: Gerard de Rooy heeft geen vertrouwen meer in Dakar-winst: 'We moeten blij zijn met plek drie'

Die verschillen gaan in principe niet groot genoeg zijn voor Gerard de Rooy om op eigen kracht nog te stijgen in het klassement. Maar ook in een etappe van 112 kilometer kan een Kamaz in de problemen komen en tijd verliezen. Er is dus nog een (klein) sprankje hoop.

Na hard werken volgt feest

Na de laatste etappe rijden alle Dakar-deelnemers en servicevoertuigen naar Lima. Daar is de traditionele podiumceremonie, op dezelfde plek waar ook de podiumstart was. De podiumceremonie begint om 23 uur Nederlandse tijd en duurt tot diep in de nacht.

Ook voor ons wordt het een drukke laatste Dakar-dag. We vangen alle Brabanders op bij de finish van de etappe. En uiteraard doen we ook verslag van de podiumceremonie.





Meer Dakar? Check onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.