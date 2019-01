Deel dit artikel:













'Merwedebrug in 2016 bijna ingestort, ramp zou zo groot zijn geweest als Morandibrug in Genua' De Merwedebrug (Foto: ANP) Met fotonica waren de haarscheurtjes in de Merwedebrug eerder vastgesteld Infoboottocht over de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Foto: Rob van den Broek

SLEEUWIJK - Het scheelde maar een haar of de Merwedebrug in de A27 tussen Gorinchem en Sleeuwijk was ingestort. Het zou een ramp zijn geweest net zoals met de Morandibrug in het Italiaanse Genua afgelopen zomer. Dit stellen emeritus hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft in EenVandaag.

Geschreven door Robert te Veele

De hoogleraren doen dat na het lezen van een rapport van adviesbureau Berenschot dat de gang van zaken onderzocht rond het afsluiten van de brug in 2016. Levensduur nog zes dagen

De bijna zestig jaar oude Merwedebrug, die in oktober 2016 plotseling werd afgesloten voor vrachtverkeer vanwege haarscheurtjes bleek op dat moment nog een restlevensduur van zes dagen te hebben. Ben Ale noemt het een wonder dat de brug er nog staat. LEES OOK: Merwedebrug op A27 dicht voor alle vrachtverkeer: 'Scheurtjes in constructie zijn onverantwoord' Volgens de specialisten op het gebied van veiligheid en constructieleer aan wie EenVandaag het document heeft voorgelegd, maakt het rapport duidelijk dat de brug op instorten stond en roept het vragen op over de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland. Rijkswaterstaat liet na de ontdekking van de scheurtjes weten dat er 'geen acuut veiligheidsrisico was'. Nieuwe bruggen

De brug over de Boven Merwede wordt vervangen. Deze klus begint over een kleine vier jaar. Tegelijk wordt ook de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer tussen Vianen en Nieuwegein aangepakt. Uiterlijk 2030 moeten de nieuwe bruggen open zijn. In 2016 mocht het verkeer zwaarder dan 3,5 ton maandenlang niet meer over de Merwedebrug: