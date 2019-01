In deze onopgeloste Brabantse zaken zoeken rechercheurs jouw hulp

EINDHOVEN - Wegens succes geprolongeerd: de ‘coldcasekalender’ van de politie. De kalender met onopgeloste, vaak fameuze politiezaken is donderdag toe aan de derde editie. Meerdere Brabantse zaken komen (opnieuw) aan bod, waaronder het babylijkje van Den Bosch en de sinds 1987 onopgeloste moord op Sjef Delahaije op een trefpunt voor homoseksuele mannen.

In totaal staan er zeven Brabantse zaken op de kalender. Als jouw tip tot het oplossen van een coldcasezaak leidt kun je in aanmerking komen voor een beloning. Die beloning verschilt per zaak en hangt af van de ernst van het delict. Op alle Brabantse zaken staat een beloning van 15.000 euro. Meer informatie daarover kun je vinden op de site van de politie.



Moord op Tamara Plehn in Bergeijk

Dit is de meeste recente Brabantse zaak op de kalender. Op 28 maart 2013 wordt de 30-jarige Tamara Plehn in de gang van haar flat doodgeschoten. De moordenaar wordt nooit gevonden, wel worden er meerdere personen aangehouden, maar het leidt allemaal tot weinig.





Later vertelt haar advocaat tegen de krant verteld dat Plehn een tijd nauw heeft samengewerkt met de politie. Ze speelde informatie door over haar ex en anderen, die volgens justitie lid zijn van een criminele organisatie. Volgens justitie is het rechercheteam dat de moord onderzocht nooit aanwijzingen tegengekomen dat Plehn als infiltrant werkte.

Moord op Marja Nijholt in Oss

De dag na oud en nieuw, 2013. Marja Nijholt (48) uit Enschede wordt dood gevonden in een voortuin aan de Berghemseweg in Oss. Iemand stak haar dood, maar het moordwapen is nooit gevonden.









In de 'eenzame' uren voor haar dood spreekt Nijholt voorbijgangers aan. Ze roept om hulp en zegt dat ze op de vlucht is en vreest voor haar leven. In zowel Bureau Brabant als Opsporing Verzocht toont de politie beelden van een geschrokken Nijholt, die met haar rolkoffer door Oss en Berghem loopt.

Moord op Abdeljabber Tebbaa in Tilburg

Toegesnelde hulpdiensten denken halverwege 2007 bij een brand te zijn aan de Capucijnenstraat in Tilburg, onwetend dat binnen het lichaam van de 41-jarige Abdeljabber Tebbaa ligt. Hij is door een misdrijf om het leven gebracht. Tebbaa was een bekende in de drugsscene, zowel vanwege gebruik als het handelen erin. De moord blijft onopgelost.

Vondst onbekende man in Best

Aan de rand van een bos in Best ligt een man in een droge sloot, langs het zandpad Venweg. Hij is door wurging om het leven gekomen en al enkele maanden dood. Het zandpad loopt naast de Ncb-weg langs het Wilhelminakanaal. De man is gehuld in merkkleding en draagt onder meer een broek van het merk Versace en wijnrode sokken.

Babylijkje in het water in Den Bosch

Medewerkers van de NS doen een wel heel lugubere vondst eind januari 1994: een babylijkje drijft onder het spoorwegviaduct in het water.



Het jongetje lijkt levend geboren te zijn en is gewikkeld in een plastic tas van de V&D. Het nieuws houdt de provincie in zijn greep, maar de moeder of een verdachte wordt niet gevonden. Overigens zou er jaren later in 2007 weer een baby in een plastic tas gevonden worden in Den Bosch: dan langs de oever van recreatieplas Engelermeer. Die zaak werd vorig jaar opgenomen in de coldcasekalender.

Moord op Theo van den Oetelaar uit Oosterhout

Van Den Oetelaar verdwijnt in oktober 1992. Hij vertrekt van huis in een grijze Toyota die een paar weken later leeg werd teruggevonden op het NS-station in Breda. De zaak wordt niet opgelost en het onderzoek wordt in 1993 beëindigd. Zestien jaar later wordt de zaak heropend, maar zonder succes.







Moord op Sjef Delahaije in Breda

De oudste zaak op de kalender. Op een parkeerplaats bij het Bredase restaurant De Kloek, een plek die dan vooral bekendstaat als ‘homo-ontmoetingsplek’, wordt Sjef Delahaije gevonden in zijn auto. De 42-jarige Belg is doodgeschoten. Er volgt een arrestatie van een man uit Sint Willebrord, maar de vrijlating volgt niet veel later.