De Zonnebloem na 70 jaar nog springlevend, meer dan 100.000 mensen zijn er blij mee

Deze club met haar hoofdvestiging in Breda viert dit jubileum door de komende dagen extra veel huisbezoeken af te leggen. De Zonnebloem is er voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Het motto van de vereniging is: 'Er kan zoveel meer dan je denkt'.

Met de rolstoel zwieren van de ene naar de andere boom. ( Foto; de Zonnebloem)





De meeste mensen kennen deze Brabantse club met afdelingen door het hele land, vooral van de Zonnebloemboot, de dagjes uit en de aangepaste vakanties. De bezoekjes aan de mensen thuis krijgen minder aandacht, maar zijn wel het belangrijkste onderdeel van deze vrijwilligersorganisatie.

De Zonnebloem startte ooit vanuit Hilversum. Daar werd het radioprogramma 'De Zonnebloem' gemaakt door de KRO, speciaal voor zieken en gehandicapten. In 1949 werd de Stichting 'de Zonnebloem' opgericht die later veranderde in een vereniging. Na bemoeienis van het Bisdom Breda dat graag een goed doel in het bisdom had, vertrok de Zonnebloem naar Breda. Inmiddels zijn er alleen al in Brabant 206 lokale afdelingen.





De Zonnebloem begon ooit als radioprogramma voor zieken. (Foto: de Zonnebloem)





De gezichten van de deelnemers maar ook vrijwilligers stralen vaak blijdschap en dankbaarheid uit. Misschien ziet geluk er zo uit.





Lachende gezichten tijdens een Zonnebloemuitstapje (Foto: de Zonnebloem)





Nederland telt 1,4 miljoen mensen met een beperking. 58.000 van hen krijgen regelmatig een huisbezoekje van een Zonnebloemvrijwilliger. "Een beetje persoonlijke aandacht kan zoveel betekenen en doen voor iemand voor wie gewone ontmoetingen niet vanzelfsprekend zijn", licht woordvoerder Jan-Willem Heijkoop van de Zonnebloem toe. Er maken 112.000 mensen gebruik van de diensten van de vereniging en er zijn 38.000 vrijwilligers.





Met bed en al op stap met de Zonnebloem ( de Zonnebloem)





Vrijwilligers zijn door de jaren heen wel moeilijker te vinden. "Mensen zijn druk met hun sociale leven, werk en zijn er soms ook nog mantelzorger. Als kinderen het huis verlieten, hadden ouders tijd over. Die tijd is voorbij", zegt Jan-Willem wat bezorgd. "Maar wij veranderen mee. We zijn flexibeler in wat we van vrijwilligers vragen. Met af en toe een uurtje zijn we al heel blij."





Showmaster Rudi Carell was jarenlang het boegbeeld van de Zonnebloem (Foto: de Zonnebloem)





Het hele jaar blijft het verjaardagsgevoel hangen, want alle activiteiten krijgen een extra feestelijk tintje. Zo zijn er de ’70 zorgeloze Zonnebloemdagen’ in het voorjaar. In december wordt het jubileumjaar afgesloten met een Nationale vrijwilligersdag ’.





Met vrijwilligers en deelnemers van de Zonnebloem een terrasje pakken. (Foto: de Zonnebloem)