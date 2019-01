Het loopt storm bij het amputatieteam van PSV: “Aantal spelers is verdubbeld”

EINDHOVEN - Het amputatieteam van PSV is pas een dag geleden gepresenteerd, maar je kunt nu al spreken van een groot succes. Er meldden zich een hoop nieuwe spelers aan. “We hebben twee zoveel voetballers als vorige week”, zegt hun trotse coach Harm Oppers.

De aanmeldingen komen onder meer door alle mediabelangstelling, waaronder van Omroep Brabant. Dat het team zò enthousiast ontvangen zou worden, had de trainer niet verwacht, maar wel gehoopt. “We zijn al een tijdje bezig, maar nu we bij het grote PSV horen, krijgen we in één klap veel aandacht.” Zo kreeg hij leuke reacties van andere clubs. “N.E.C., Vitesse en ADO Den Haag reageerden allemaal positief. Maar ook uit het buitenland kwamen mooie reacties. Dat is supertof natuurlijk.’’

Erkenning KNVB

De lancering er klopten dus een aantal nieuwe spelers aan. Het team heeft nu 18 voetballers, 50 procent meer dan een paar dagen geleden. En daar is PSV heel blij mee. Directeur Toon Gerbrands zei eerder dat de sport nog niet erg bekend is in Nederland. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. En dat is ook nodig. Coach Oppers wil heel graag dat het amputatievoetbal erkend wordt door de KNVB. Maar die vindt de sport nu nog te klein.

LEES OOK: Toon Gerbrands presenteert amputatie voetbalteam PSV: 'We vinden dat iedereen moet kunnen sporten'

Als de groei doorzet, lijkt erkenning door de bond slechts een kwestie van tijd. ‘’Dat zou geweldig zijn. Dan mogen de jongens ook spelen in het shirt van het Nederlands Elftal.” Ondertussen kunnen er met 18 spelers al twee teams worden gevormd, want er wordt niet gevoetbald met een elftal maar een zevental. Volgend seizoen wordt er Europees voetbal gespeeld. Maar er is nog een droom: spelen in de Champions League. “Als dat toch zou lukken..”, besluit Oppers.